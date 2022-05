सारण/वैशाली: बिहार के सोनपुर में सड़क हादसा (ROAD ACCIDENT IN SARAN) हुआ है. इस हादसे में एक तेज रफ्तार ट्रक ने एक बाइक सवार तीन लोगों को कुचल दिया है. दो लोगों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई, जबकि एक महिला बुरी तरह से जख्मी (Father Daughter Died In Road Accident In Saran) हो गई. हादसा सोनपुर के शिव वचन चौक का है. बताया जाता है कि वैशाली जिले के कर्ताहां थाना क्षेत्र के कंचनपुर धनुष निवासी अरविंद कुमार अपनी पत्नी इंदू देवी और 3 वर्षीय पुत्री चांदनी कुमारी के साथ अपने ससुराल से घर लौट रहे थे. इसी क्रम में जब उनकी बाइक सोनपुर के शिव बच्चन चौक पुलिस चेक पोस्ट के पास पहुंची, तो तेज रफ्तार ट्रक ने रौंद दिया. वहीं, स्थानीय लोगों का कहना है कि पुलिस घटनास्थल पर पहले से मौजूद थी. लेकिन किसी पुलिसकर्मी ने मदद नहीं की.

मृतक की हुई पहचान: सड़क दुर्घटना के बाद मौके से घायल महिला को हाजीपुर सदर अस्पताल पहुंचाने वाले घनश्याम कुमार सिंह ने बताया कि दुर्घटना वाली जगह पर काफी पुलिसकर्मी मौजूद थे लेकिन किसी ने कोई भी मदद नहीं की. ऐसे पुलिस के रवैये ने इंसानियत को शर्मसार कर दिया है. अस्पताल पहुंचाने वाले घनश्याम कुमार सिंह ने मृतकों और घायल की पहचान बताई है. उनके द्वारा मृतक अरविंद कुमार, उनकी बेटी चांदनी कुमारी (3वर्ष) और घायल इंदु देवी हैं. ये सारे लोग कंचनपुर धनुसी गांव के रहने वाले हैं. जो अपने ससुराल से गांव लौट रहे थे. जब तेज रफ्तार ट्रक की चपेट में आ गए.





पुलिस पर सवाल : बताते चलें कि सोनपुर शिव बच्चन चौक से आगे हाजीपुर की ओर नई गंडक पुल है. शराब और बालू माफियाओं पर नकेल कसने के लिए इस स्थान पर पुलिस चौकी बनाई गई. इसलिए पुलिस कर्मियों की तैनाती रहती है लेकिन जिस तरह पुलिसकर्मियों ने सड़क दुर्घटना में घायल लोगों की मदद नहीं की, वह वाकई इंसानियत को शर्मसार करने वाली बात है. वहीं दूसरी ओर सदर अस्पताल में जिस तरह पुलिस अधिकारी ने मदद की है, वह सचमुच काबिल ए तारीफ है. एसडीपीओ ने प्रशासनिक अधिकारियों को आदेश दिया है कि जल्द से जल्द ट्रक को पकड़कर उसके चालक को गिरफ्तार किया जाए.

