छपरा: बिहार के छपरा में ट्रेन से कटकर तीन लोगों की मौत (People Died After Being Bit By Train in Chapra) हुआ है. घटना पूर्व मध्य रेलवे सोनपुर मंडल के अंतर्गत आने वाले गोल्डिंनगंज रेलवे स्टेशन की है. जहां ट्रेन संख्या 13121 से रक्सौल आ रही सद्भावना एक्सप्रेस की टक्कर से तीनों की मौत हो गई. मृतक में पति-पत्नी और एक बच्चा शामिल है. तीनों एक ही परिवार के बताए जा रहे हैं.

ट्रेन की चपेट में आने से तीन की मौत: घटना के संबंध में स्थानीय लोगों ने बताया कि आज सुबह-सुबह पति-पत्नी और एक बच्चा रेल लाइन पार कर रहा ता. तभी तीनोंं तेज रफ्तार सद्भावना एक्सप्रेस की चपेट (Three killed after being hit by Sadbhavna Express) में आ गया. जिससे तीनों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई. स्थानीय लोगों ने बताया कि मृतक स्थानीय ही हैं. अभी तक शव की शिनाख्त नहीं की जा सकी है.



मामले की छानबीन में जुटी पुलिस: घटना के बाद सूचना मिलते ही दिघवारा स्टेशन से जीआरपी की टीम घटनास्थल पर पहुंची और मामले की छानबीन में जुट गई. कुछ स्थानीय लोगों ने आत्महत्या की भी आशंका व्यक्त की है. जिससे पुलिस मामले को आत्महत्या के एंगल से भी जांच करेगी. फिलहाल जीआरपी ने तीनों शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए छपरा सदर अस्पताल भेज दिया है.

