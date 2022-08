छपरा : बिहार के सारण में लाखों की चोरी (Theft of Land Mafia House In Saran) हुई है. दरअसस चोरी वाले घर में आपराधिक मामले में गृहस्वामी और उसके घर (Crime In Saran) के लोग जेल गए थे. और जब बेल पर घर की दो महिलाएं अपने घर पहुंची तो देखी की उनके घर में भीषण चोरी हुुई है. मिली जानकारी के अनुसार जिले के मुफ्फसिल थाना क्षेत्र में बीते दिनों जमीन विवाद में जमकर मारपीट और एक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या हुई थी. इस घटना में दोनों पक्षों के दो दर्जन से ज्यादा लोग घायल हुए थे और पुलिस ने दोनों पक्षों के लोगों की गिरफ्तारी की थी.

ये भी पढ़ें- JDU नेता की मशरक से चोरी स्कॉर्पियो कर्नाटक से बरामद

छपरा में चोरी : घटना में दहियावां टोला टारी पर हत्या के आरोप में पूर्व मुखिया बैजनाथ सिंह और उनका पूरा परिवार नामजद है. और जेल में है जिसमें आज 2 महिलाओं का बेल हुआ. लेकिन वो लोग घर पहुंचे तो घर का सारा समान चोरी हो गया था. बेल मिलने के बाद घर की दो महिलाएं पूजा देवी और लालसा देवी जब अपने घर का ताला खुलवाने के लिए पुलिस से गुहार लगाई. दरअसल पुलिस ने ही घर में ताला बंद किया था. जिसके बाद मुफस्सिल थाने की पुलिस आई और उसके सामने ताला खोला गया तो महिलाओं के पैरों तले जमीन खिसक गई. जिसमें अंदर का ताला टूटा हुआ पाया गया और गहने के डिब्बे खुले हुए, बिखरे पड़े मिले और 4000000 रुपए नगद चोरी हो गए थे.

इधर गए जेल उधर घर में हो गई चोरी : इसकी सूचना इन लोगों ने पुलिस अधीक्षक संतोष कुमार को दिया. संतोष कुमार ने कार्रवाई का आश्वासन दिया है जबकि मुफस्सिल थाना पुलिस यह कह रही है की यह प्रोपगंडा है और पुलिस को बदनाम किया जा रहा है, कि घर में चोरी हुई है. जबकि चारों तरफ से घर में ताला बंद था. वहीं अगर केदार सिंह और बैजनाथ सिंह की बात की जाए तो यह लोग पुराने जमीन माफिया हैं और कई बार विवाद हुआ है, जिनमें कई बार इन लोगों पर हमला भी हुआ है. यह लोग घायल भी हुए हैं. फिलहाल यह दोनों भाई इस समय जेल में हैं.