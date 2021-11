सारण (छपरा): पूर्व मध्य रेलवे के सोनपुर मंडल ने एक दिन में 50 लाख का रिकार्ड राजस्व वसूला (Record Revenue of 50 Lakhs Recovered) है. एक दिन में टिकट चेकिंग से 50 लाख का राजस्व (50 lakh Revenue from Ticket Checking) वसूलने वाला पहला मंडल बन गया है. मंडल रेल प्रबंधक नीलमणि के निर्देशन और वरीय मंडल वाणिज्य प्रबंधक चंद्रशेखर प्रसाद के निर्देश पर बिना टिकट और बिना उचित प्राधिकार के यात्रा करने वाले लोगों से जुर्माना वसूलने का निर्देश दिया है. उसी के तहत सोनपुर मंडल में सघन टिकट चेकिंग अभियान (Ticket Checking Campaign in Sonpur Division) चलाया जा रहा है.

बता दें कि सोनपुर मंडल के इतिहास में पहली बार 29 नवंबर 2021 को 1 दिन में सर्वाधिक 8091 यात्री बिना टिकट अथवा बिना उचित प्राधिकार के यात्रा करते पकड़े गए. जिनसे जुर्माने के रूप में रिकॉर्ड 50 लाख 28 हजार 565 रुपए वसूले गए. जो कि पूर्व मध्य रेलवे के पांच मंडलों में सोनपुर मंडल द्वारा सर्वाधिक राजस्व वसूलने का रिकॉर्ड है.

इस संबंध में वरीय मंडल वाणिज्य प्रबंधक चंद्रशेखर प्रसाद ने बताया कि सोनपुर मंडल के क्षेत्राधिकार में संचालित विभिन्न ट्रेनों व स्टेशनों पर सघन टिकट चेकिंग की गई. जिससे 29 नवंबर तक 55,112 बिना टिकट यात्रा के मामलों में 3,14,72,175 रुपए जुर्माने के रूप में वसूला गया. साथ ही टिकट चेकिंग स्टाफ द्वारा ऐसे सभी यात्रियों को आगे से नियमानुसार उचित टिकट लेकर ही यात्रा करने की हिदायत दी गई. टिकट चेकिंग अभियान में मंडल का टिकट जांच दस्ता, रेल, स्लीपर यूनिट के टिकट जांच कर्मचारी और आरपीएफ स्टाफ का योगदान रहा.

उन्होंने कहा की इस उपलब्धि से सोनपुर मंडल का चेकिंग स्टाफ अत्याधिक उत्साहित है. आगे भी इसी मुस्तैदी व प्रभावी तरीके से टिकट चेकिंग की जाएगी ताकि बिना टिकट लिए यात्रा करने वाले यात्री हतोत्साहित हो सकें और बिना टिकट यात्रा पर अंकुश लग सके. जिससे सम्मानित टिकटधारी यात्रियों को रेलवे एक बेहतर और अधिक सुरक्षित यात्रा का अनुभव दे सके.

