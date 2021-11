सारण: दीपावली के पर्व (Festival of Deepawali) को लेकर छपरा का बाजार पूरी तरह से सज (Market Decorated in Chhapra) गया है. दीपों को इस दिवाली त्योहार को लेकर लोगों में काफी उत्साह है. लोग धनतेरस के अवसर पर जमकर खरीदारी (Shopping on Dhanteras in Saran) कर रहे हैं. दिवाली पूजन के लिए लोग लक्ष्मी और गणेश की मूर्ति के साथ सजावट के सामान खरीद रहे हैं. जिससे मार्केट में काफी भीड़ देखने को मिल रही है.

पटाखों और मिठाइयों की भी जमकर खरीदारी हो रही है. आज धनतेरस के अवसर पर सोना और चांदी लोगों ने शुभ मुहूर्त में खरीदा. जिससे ज्वेलरी की दुकानों पर भी ग्राहकों की अच्छी-खासी भीड़ देखने को मिली. ज्यादातर लोगों ने सोने-चांदी के गहनों की खरीदारी की. सबसे ज्यादा चांदी के सिक्कों की डिमांड रही.

इसके साथ ही सजावट के लिये चाइनीज झालर और बल्बों से पूरा बाजार पटा रहा. लोगों ने जमकर सजावट के सामान भी खरीदे. इस बार सबसे ज्यादा असर मिट्टी के दीपक बनाने वाले कुम्हारों पर पड़ा. जिससे वह काफी मायूस नजर आये. हालांकि कई लोगों ने कहा कि दिवाली पर दीया जलाकर परंपरागत रूप से त्योहार मनाना चाहिए. इससे कुम्हारों को भी फायदा होगा और उनकी भी आमदनी बढ़ेगी.

