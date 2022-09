सारण: बिहार के छपरा में सेक्स रैकेट का खुलासा (Sex racket In Chapra) किया गया है. जिले के भगवान बाजार में एक निजी नर्सिग होम में सेक्स के धंधा की स्थानीय लोगों ने पुलिस को गुप्त सूचना दी जिसके आधार पर पुलिस ने यहां छापेमारी कर महिला समेत तीन पुरुषों को गिरफ्तार किया (Woman Include Three People Arrest In Chapra) है. मामला जिले के एसडीएस कॉलेज के पास निजी नर्सिंग होम का है.

यह भी पढ़ें: 2 साल की बच्ची से दुष्कर्म, चाकलेट देने के बहाने मासूम के साथ की दरिंदगी

निजी नर्सिंग होम में देह व्यापार का कारोबार: दरअसल यह मामला छपरा अंतर्गत भगवान बाजार का है, जहां एक निजी नर्सिंग होम में देह व्यापार का कारोबार (Sex Racket In Saran) चल रहा था. जहां हर दिन लगातार तीन चार महिलाएं आती है फिर महिलाओं के बाद कुछ एक पुरुषों का भी यहां लगातार आना जाना लगता रहता है. जिसके बाद स्थानीय लोगों ने एक साथ मिलकर उस निजी नर्सिंग होम पर धावा बोल दिया और आपत्तिजनक स्थिति में पुरुष और कुछ महिलाओं को पकड़कर बंधक बना लिया और पुलिस को इस बात की जानकारी दी. इधर इस बात से नाराज होकर नर्सिंग होम की संचालिका ने स्थानीय लोगों से हाथापाई की. जिसके बाद मौके पर पहुंचकर पुलिस ने उन सारे लोगों को गिरफ्तार कर लिया है.

ये भी पढ़ें- बोधगया सेक्स रैकेट का भंडाफोड़, शहर के कई सफेदपोश और डॉक्टर धंधे में शामिल

पुलिस ने किया धंधेबाजों और ग्राहकों को गिरफ्तार: स्थानीय लोगों ने बताया कि कई दिनों से इस बात की भनक लग रही थी लेकिन पुख्ता सबूत नहीं मिलने के कारण पुलिस को भी जानकारी नहीं दे पा रहे थे. जिसके बाद हम सारे लोगों ने एकाएक नर्सिंग होम पर धावा बोल दिया और शक के आधार पर एक दो व्यक्ति को जाने से रोका तो पूरी बात खुलकर सामने आ गई. वैसे ही हर दिन की तरह रविवार की सुबह भी तीन चार महिलाएं निजी नर्सिंग होम में आई फिर बाइक से एक युवक आया. जिसके बाद हमलोगों ने एकजुट होकर नर्सिंग होम पर धावा बोल दिया और इस तरह से उन लोगों को पकड़कर पुलिस को सूचना दी और पुलिस ने मौके पर पहुंचकर गिरफ्तार किया है.