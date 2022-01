सारण(मशरक): RRB NTPC रिजल्ट में गड़बड़ी के आरोप को लेकर अभ्यर्थियों में आक्रोश है. प्रदर्शन कर रहे छात्रों ने सूबे के विभिन्न रेलवे स्टेशनों पर ट्रेन रोककर प्रदर्शन किया है. आरआरबी एनटीपीसी का रिजल्ट सामने आने के बाद रिजल्ट में भारी (Allegations of discrepancy in RRB NTPC Result) अनियमितता से नाराज सैकड़ों अभ्यर्थी विरोध प्रदर्शन करते हुए सड़क पर उतरे हैं. इसी कड़ी में मंगलवार की सुबह आंदोलनकारी छात्रों का हुजूम छपरा-थावे रेलखंड पर (RRB NTPC Protest In Saran) मशरक थाना क्षेत्र के राजापट्टी स्टेशन पर सवारी गाड़ियों का आवागमन बाधित कर दिया. रेलवे ट्रैक पर बैठकर सैकड़ों अभ्यर्थियों (NTPC Students Protest At Rajapatti Station) ने प्रदर्शन करते हुए सरकार विरोधी नारे लगाये. उन्होंने फिर से परीक्षा परिणाम घोषित करने की मांग की. इस दौरान छात्रों ने मशरक-महम्मदपुर एसएच-90 को रेलवे ढाला के पास भी जाम कर दिया.

ये भी पढ़ें- RRB-NTPC Protest: रेल ट्रैक पर उतरे हजारों छात्र, नवादा में रेल इंजन में लगाई आग, पूरे बिहार में बवाल

बता दें कि प्रदर्शनकारी छात्र सुबह 10 बजे से दोपहर बाद तक रेलवे ट्रैक एवं मुख्य सड़क पर जमे रहे. आरपीएफ के मंडल सहायक सुरक्षा आयुक्त अमित गुंजन एवं मशरक थानाध्यक्ष राजेश कुमार के साथ भारी संख्या में पुलिस बल प्रदर्शनकारियों को समझाने में लगे रहे. लेकिन छात्र अपनी मांगों पर वरीय अधिकारियों के सकारात्मक आश्वासन की मांग को लेकर डटे रहे. कचहरी मशरक थावे पैसेंजर दिघवा दुबौली स्टेशन पर खड़ी रही. इस ट्रेन को छपरा कचहरी जाना था जो घंटों बाद रवाना हुई.

एनटीपीसी रिजल्ट में अनियमितता को लेकर सारण में छात्रों का प्रदर्शन



वहीं, प्रदर्शन की वजह से मुख्य सड़क पर वाहनों की लंबी कतार लगी रही. लोगों को पैदल चलने में भी मुश्किल हो रही थी. रेलवे के अधिकारियों ने बताया कि छात्रों के ट्रैक पर बैठने की वजह से सुरक्षा के नजरिये से पैसेंजर ट्रेन को दिघवा दुबौली स्टेशन पर रोका गया था. आंदोलन खत्म होने पर ट्रेनों का परिचालन शुरू कराया गया. आरआरबी द्वारा एनटीपीसी सीबीटी-1 परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया गया है. अब तक 15 क्षेत्रों के लिए रिजल्ट जारी किए गए हैं, इसके बाद छात्रों में रिजल्ट को लेकर आक्रोश देखने को मिल रहा है. आरआरबी ने 13 पदों पर भर्ती के लिए परीक्षा आयोजित की थी, जिसके रिजल्ट में बोर्ड द्वारा कई पदों के लिए एक ही उम्मीदवार का चयन कर लिया गया है. ऐसी परिस्थिति में एक उम्मीदवार की वजह से दो से तीन छात्र रेस से बाहर हो गए एवं सेलक्शन से वंचित रह गए.

ये भी पढ़ें- RRB NTPC Result में धांधली का आरोप, बक्सर रेलवे स्टेशन पर नाराज छात्रों का उमड़ा हुजूम.. ट्रैक जाम

दरअसल, RRB एनटीपीसी परीक्षा के रिजल्ट में सेलेक्शन से बाहर हुए परीक्षार्थी प्रदर्शन कर रहे हैं. उनका कहना है कि, जब तक रिजल्ट में सुधार नहीं होता है, तब तक प्रदर्शन जारी रहेगा. प्रदर्शनकारी छात्रों का नेतृत्व मोनू कुमार गुप्ता, रंजय कुमार, अमित कुमार, दीपक कुमार, जितेश गुप्ता, बिट्टू कुमार यादव समेत कई अभ्यर्थी थे. जिन्होंने अपनी मांग से सम्बंधित आवेदन स्टेशन अधीक्षक के माध्यम से देश के प्रधानमंत्री, रेलमंत्री, रेलवे जीएम सहित अन्य वरीय पदाधिकारियों को दिया है. वहीं, प्रदर्शन की वजह से जिस पैसेंजर ट्रेन को दिन के 1 बजे छपरा कचहरी पहुंचना था वो ट्रेन शाम 5 बजे तक छपरा कचहरी स्टेशन नहीं पहुंची थी.

विश्वसनीय खबरों को देखने के लिए डाउनलोड करें ETV BHARAT APP