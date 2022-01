छपरा: बिहार के सारण में स्वर्ण व्यवसायी से लूट (Robbery From Gold Trader in Saran) हुई है. लुटेरों ने दिनदहाड़े 14 लाख की लूट (14 Lakh Looted in Chapra) की वारदात को अंजाम दिया है. बाइक सवार बदमाशों ने दुकानदार की कनपटी पर पिस्टल टिकाकर 13 लाख 50 हजार का सोना और 50 हजार की नकदी लेकर फरार हो गए. घटना पानापुर थाना क्षेत्र (Panapur Police Station) की है. वहीं पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है. हालांकि अभी तक किसी तरह का कोई सुराग नहीं मिल पाया है.

ये भी पढ़ें: सारण में सीएसपी लूटकांड में शामिल 5 आरोपी गिरफ्तार, अवैध हथियार और पैसे बरामद

पानापुर थाना क्षेत्र के बाजार स्थित हनुमान मंदिर के पास स्तिथ रोशनी ज्वेलर्स एंड बर्तन दुकान से 13 लाख 50 हजार का सोना और 50 हजार नगर समेत 14 लाख की लूटपाट हुई है. बताया जा रहा है कि महज थाना से 100 मीटर की दूरी पर दिनदहाड़े 12 बजे दिन में सोना व्यवसायी की दुकान में लूट को अंजाम दिया गया है. इस संबंध में सोना व्यवसायी ज्ञान कुमार ने बताया कि सुबह दुकान खोल कर कुछ सोना लेकर वह सतजोरा बाजार पर गए थे. दुकान पर अकेले उनका भतीजा बैठा था.

इसी दौरान नकाबपोश अपराधी बाइक से आए और उसके कनपटी पर पिस्टल भिड़ाकर 300 ग्राम सोना और 50 हजार रुपए नगद लूटकर फरार हो गए. घटना के बाद सोना व्यवसायी के भतीजे हल्ला किया तो आसपास के दुकानदार इकट्ठा हो गए. उसके बाद घटना की सूचना तुरंत पानापुर थाना को दी गई.

ये भी पढ़ें: छपरा में कुरियर डिलीवरी ब्वॉय से लूटपाट, बचाने गए युवक को अपराधियों ने मारी गोली

वहीं, इस घटना से दुकानदारों के अंदर हड़कंप मचा हुआ है. पुलिस मामले की छानबीन कर रही है. हालांकि अभी तक न तो पुलिस को कोई सुराग मिल पाया है और ना ही किसी की गिरफ्तारी हो पाई है. इस बड़ी घटना से पानापुर के तमाम व्यवसायियों में डर समा गया है.

ये भी पढ़ें: VIDEO: दुकान में चोरी करता पकड़ाया चोर, ग्रामीणों ने बिजली के खंभे से बांधकर की खूब पिटाई

ऐसी ही विश्वसनीय खबरों के लिए डाउनलोड करें ETV BHARAT APP