छपरा: बिहार के सारण में तेज रफ्तार का कहर (Road Accident in Saran) जारी है. ताजा घटना में बाइक की टक्कर से एक बच्चे की मौत (Child Dies in Road Accident in Saran) हो गई. घटना मशरक-महम्मदपुर एसएच-90 की बताई जा रही है. मृतक की पहचान कर्ण कुदरिया गोपी टोला गांव निवासी रामजीत महतो के 10 वर्षीय पुत्र सुरज कुमार के रूप में हुई है. घटना की सूचना मिलते ही थानाध्यक्ष राजेश कुमार मौके पर पहुंचे और मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. साथ ही मामले की जांच कर रहे हैं.

सड़क दुर्घटना में बच्चे की मौत: घटना के बारे में परिजनों ने बताया कि सूरज सड़क किनारे खड़ा था. तभी मशरक की तरफ से महम्मदपुर जा रहे अनियंत्रित बाइक सवार ने जोरदार टक्कर मार दी. परिजन घायल बच्चे को इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मशरक लेकर आए. जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया. पुलिस बाइक सवार और बाइक को अपने कब्जे में लेकर मामले की जांच कर रही है. आरोपी पूर्वी चंपारण के केसरिया का रहने वाला है.

