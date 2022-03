सारण: बिहार के (Road Accident in Saran) सारण में सड़क दुर्घटना में एक स्वास्थ्यकर्मी की मौत (Health Worker Dies in Road Accident in Saran) हो गई. छपरा में एक बार फिर एक अनियंत्रित बालू लदे ट्रक ने एक स्वास्थ्यकर्मी को कुचलकर मौत के घाट उतार दिया. घटना रिविलगंज थाना क्षेत्र की है. अजायबगंज निवासी स्वास्थ्यकर्मी मंटू ठाकुर अपने किसी काम से एनएच-19 होकर रिविलगंज की तरफ जा रहे थे, तभी उधर से आ रहे एक अनियंत्रित ट्रक ने उसे जबरदस्त टक्कर मार दी. जिससे उसकी घटनास्थल पर ही मौत हो गई.

घटना से नाराज स्थानीय लोग मौके पर बड़ी संख्या में इकट्ठा हो गए और एनएच-19 को जाम कर दिया, आगजनी और प्रदर्शन करने लगे. घटना के बाद मौके से चालक ट्रक छोड़कर फरार हो गया. घटना की सूचना मिलने के बाद रिविलगंज सहित कई थानों की पुलिस घटनास्थल पर पहुंंची. लोगों के उग्र प्रदर्शन के चलते पुलिस को शव उठाने में काफी परेशानी हुई. बाद में पुलिस ने किसी तरह लोगों को समझाकर शव का पंचनामा कर डेडबॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा.

गौरतलब है कि बालू लदे अनियंत्रित ट्रकों के ड्राइवर लगातार नियम-कानून को ताक पर रखकर अनियंत्रित ढंग से शहर में गाड़ी चलाते हैं. क्योंकि यह वाहन ओवरलोडेड होते हैं और पुलिस प्रशासन के डर से अपने बालू को जहां पहुंचाना होता है उसके लिए ड्राइवर काफी तेज गति से गाडी़ चलाते हैं और इससे अक्सर दुर्घटनाएं हो जाती हैं. बहरहाल अभी यहां की स्थिति काफी तनाव पूर्ण बनी हुई है.

