छपरा: बिहार के छपरा में बालू माफियाओं पर छापेमारी (Raid On Sand Mafia In Chapra) कार्रवाई की गयी. खनन विभाग की टीम के साथ छपरा के एसडीएम और एडीएम ने डोरीगंज थाना क्षेत्र के तिवारी घाट पर औचक छापेमारी की. छापेमारी टीम को देखते ही हड़कंप (Action Against Land Mafia) मच गया. इस दौरान करीब 5 करोड़ के बालू सहित एक हाइड्रा, दो ट्रक और अन्य उपकरण जब्त किए गए हैं. खनन विभाग के पदाधिकारी संतोष कुमार ने छापेमारी की पुष्टि करते हुए कहा कि दोषियों पर कार्रवाई की जाएगी.

औचक छापेमारी से मचा हड़कंप: पुलिस, जिला प्रशासन और खनन विभाग की संयुक्त टीम ने डोरीगंज के तिवारी घाट पर औचक छापेमारी की. छापेमारी करने गयी टीम के साथ भारी संख्या में पुलिसकर्मी मौजूद थे. टीम ने घाट पर अवैध रूप से मौजूद बालू और वाहनों को जब्त कर लिया. जब्त बालू की अनुमानित कीमत 5 करोड़ आंकी जा रही है. लेकिन खनन विभाग के पदाधिकारियों का कहना है कि मेजरमेंट के बाद ही स्पष्ट तौर पर कुछ कहा जा सकता है. जब्त वाहनों को पुलिस थाने भेज दिया गया. मामले में आगे की कार्रवाई जारी है.

धड़ल्ले से चलता है अवैध बालू खनन: गौरतलब है कि सारण का डोरीगंज इलाके का तिवारी घाट एक बड़ा बालू पॉइंट है. यहां से 24 घंटे सैकड़ों ट्रक खनन करके विभिन्न स्थानों पर भेजा जाता है. इस समय राज्य सरकार बालू के उत्खनन पर पूरी तरह से रोक लगा चुकी है. बावजूद इसके यहां अवैध रूप से बालू का उत्खनन किया जा रहा है. इसके पीछे बड़े बालू माफियाओं का हाथ है. पुलिस प्रशासन कई बार छापेमारी कर चुकी है, लेकिन अब तक सारी कोशिश व्यर्थ ही साबित हुई. हालांकि, प्रशासन इस पर रोक लगाने का दावा करती रही है.

"जब्त बालू का मेजरमेंट नहीं किया गया है. जब हो जाएगा तो कीमत का ठीक तरह से आकलन हो सकेगा. अभी यहां हाइड्रा, नाव और अन्य सामाग्री जब्त किया जाएगा. आगे भी इस तरह की कार्रवाई किया जाएगा" - संतोष कुमार, पदाधिकारी, खनन विभाग