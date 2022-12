छपरा सारण: बिहार में शराबबंदी (Liquor Ban In Bihar) को सख्ती से लागू कराने को लेकर पुलिस लगातार (Police raid against liquor in Saran) छापेमारी अभियान चला रही है. इसी कड़ी में सारण जिले में भी पुलिस अवैध शराब के धंधेबाजों के खिलाफ लगातार कार्रवाई कर रही है. मशरक पुलिस और एएलटीएफ टीम ने बड़ी मुसहर टोली गांव में चलाया छापेमारी कर अवैध ढंग से गैलन में छुपा कर रखा दो सौ लीटर महुआ फास नष्ट किया गया. शराब बनाने को रखा गया था.



उपकरणों और गैलनों को जला दिया गया : थानाध्यक्ष रितेश कुमार मिश्रा ने बताया कि एएलटीएफ टीम में जमादार अजय कुमार सिंह और थाना पुलिस में प्रशिक्षु दारोगा अंजली प्रकाश की अगुवाई में भारी संख्या में पुलिस बल की मौजूदगी में बड़ी मुसहर टोली में छापेमारी अभियान चलाया गया. जहां प्लास्टिक के गैलन में छिपा कर रखा गया 200 सौ लीटर महुआ फास नष्ट किया गया. सभी उपकरणों और गैलनों में आग लगा दिया गया. पुलिस बल को आता देख शराब धंधेबाज फरार हो गए.

"बड़ी मुसहर टोली में छापेमारी अभियान चलाया गया. जहां प्लास्टिक के गैलन में छिपा कर रखा गया 200 सौ लीटर महुआ फास नष्ट किया गया. पुलिस बल को आता देख शराब धंधेबाज फरार हो गए." -रितेश कुमार मिश्रा, थानाध्यक्ष





देसी और विदेशी शराब बाहर से आ रही है : बिहार में शराबबंदी के बाद भारी मात्रा में देशी एवं विदेशी शराब बाहर से आ रही है और यहां के लोग भी महुआ पास से बड़ी संख्या में अवैध देशी शराब बनाकर बेचने का काम कर रहे हैं. शराबबंदी के कारण उपलब्ध देशी शराब ज्यादा दाम में बिक जा रही है. गांव देहात के क्षेत्र के लोगों का एक तरह से कुटीर उद्योग बनकर रह गया है.