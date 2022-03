सारण (छपरा): बिहार में अपराध (Crime in Bihar) का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है. सरेआम अपराधी लूटपाट जैसी घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं. ताजा मामला सारण जिले के छपरा शहर का है. जहां लूटपाट के क्रम में बदमाशों ने एक दुकानदार को चाकू मार दिया. घायल अवस्था में दुकानदार को अस्पताल में भर्ती कराया गया. लेकिन दो दिन से चल रहे इलाज के बाद भी डॉक्टर उसे बचा नहीं सके. जिसके बाद परिजनों का गुस्सा फूट पड़ा और शव को बीच सड़क पर लेकर बैठ (protest on road against murder) गए. इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की.

एसपी के समझाने पर माने परिजन: प्रदर्शकारियोंं को पुलिस ने काफी समझाने का प्रयास किया. लेकिन वे वहां से हटने के लिए तैयार नहीं हुए. थोड़ी देर बाद सारण एसपी संतोष कुमार (Saran SP Santosh Kumar) की गाड़ी ऊधर से गुजरी तो प्रदर्शनकारियों ने उनकी गाड़ी को घेर लिया. एसपी गाड़ी से उतरकर मामले की जानकारी ली और परिजनों को आश्वासन दिया कि जल्द अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा. जिसके बाद परिजन सड़क से हटे. इस बीच काफी देर तक सड़क जाम रहा. जिस वजह से उस मार्ग से गुजरने वाले वाहन चालकों को परेशानी का सामना करना पड़ा.

क्या है पूरा मामला: घटना मंगलवार रात की है. जब नारायण चौक निवासी किराना दुकानदार रंजन चौधरी अपने किराने की दुकान बंद कर रहा था. तभी अपराधियों ने दुकान में घुसकर लूटपाट की कोशिश की. जब मृतक ने विरोध किया तो बदमाशों ने उसे चाकू मारकर लहूलुहान कर दिया. घटना के बाद सभी अपराधी फरार हो गए. स्थानीय लोग घायल दुकानदार को इलाज के लिए छपरा सदर अस्पताल (Chapra Sadar Hospital) लेकर गए. लेकिन गंभीर स्थिति को देखते हुए पीएमसीएच पटना रेफर कर दिया. लेकिन गुरुवार सुबह उसकी मौत हो गई. स्थानीय लोग इससे काफी उग्र हो गए और शव को छपरा टाउन थाना चौक पर रखकर प्रदर्शन करने लगे.





