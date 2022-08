छपराः बिहार के छपरा में बुधवार को अवैध बालू के धंधेबाजों के खिलाफ (Illegal sand mafia in Chhapra)कार्रवाई की है. पुलिस नें सरयू नदी के मझनपूरा गांव के पास बड़ी कार्रवाई की. इस दौरान पुलिस नें बालू से भरी एक नाव तथा दो ट्रैक्टर को भी जब्त कर लिया. पुलिस ने घटनास्थल से कुदाल तथा बालू को खाली करने वाले उकरण को भी जब्त किया है. थानाध्यक्ष मोहम्मद जकारिया ने बताया कि पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि मझनपूरा गांव में सरयू नदी के रास्ते नाव के माध्यम (Transportation of sand from Saryu river) से कुछ बालू माफिया अवैध रूप से बालू जमा कर रहे हैं.

पुलिस पर भारी पड़ रहे थे बालू माफियाः मांझी थाना के थानाध्यक्ष ने बताया कि सरयू नदी के रास्ते नाव के माध्यम से बालू ढुलाई की सूचना मिलने के बाद पीएसआई शशि रंजन, मिथुन कुमार के अलावा शस्त्र बलों को छापेमारी के लिए भेजा गया. छापेमारी के दौरान सरयू नदी से बालू ढुलाई कर रहे बालू माफिया और नाविक पुलिस से उलझ गए. जब पुलिस के जवान नाव पर चढ़े तो नाविकों ने नाव खोल दी और पुलिस के जवानों ने नदी में कूद कर जान बचाई. उसके बाद रिवीलगंज थानाध्यक्ष ओम प्रकाश चौहान, कुंदन कुमार दल बल के साथ वहां पहुंचे. तब जाकर स्थिति पर काबू पाया.

अन्य थानों की पुलिस जुटी तो भागे धंधेबाज: कई थानों की पुलिस पहुंची मौके पर पहुंची. उसके बाद बालू माफिया तथा ट्रैक्टर चालक गाड़ी छोड़कर फरार हो गए. उधर घटना की सूचना मिलते ही मांझी के बीडीओ रंजीत कुमार सिंह तथा सीओ धनंजय कुमार भी पहुंचे. लाल बालू के मामले को लेकर इस धंधे में संलिप्त कई मुख्य बालू मफियओं पर भी प्राथमिकी दर्ज करने की कार्रवाई की जा रही हैं. अन्य बालू कारोबारियों की धड़ पकड़ के लिए छापेमारी की जा रही है. पुलिस बल के जवानों ने छापेमारी करते हुए अवैध बालू कारोबारियों को गिरफ्तार करने में सफल रही.

