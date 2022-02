सारण (छपरा): इसे अंधविश्वास कहिए या पुलिस की लापरवाही कि लोग चोर पकड़ने के लिए पुलिस की जगह तांत्रिक का सहारा (People Trust Tantric To Catch The Thief In Saran) ले रहे हैं. दरअसल छपरा के गरखा थाना अंतर्गत मुबारकपुर गांव (Theft In Mubarakpur Village Chapra) में विगत तीन दिन पहले दो घरों से लगभग 5 लाख की नगदी और जेवरात की चोरी की गई थी. पीड़ितों ने गरखा थाने में मुकदमा भी दर्ज कराया है.

दो घरों में हुई भीषण चोरी के मामले में घर के मालिक ने थाने में आवेदन दिया था, लेकिन पुलिस ने केस को गंभीरता से नहीं लिया और पुलिस के रवैये के नाराज घरवालों ने तांत्रिक का सहारा लिया. तांत्रिक भी ऐसा वैसा नहीं बल्कि कटोरे से चोर को पकड़वाने वाला. तांत्रिक जिस घर में चोरी होता है वहां जाकर कटोरा रखता है और कटोरे को चलाया जाता है.

अंधविश्वास का यह खेल लगभग 4 घंटे तक चला. गांव के लोगों की सलाह पर पीड़ित परिवार ने कुछ भगत (कोड़ी हकवा) को बुलाया जिसके बाद चोरी के सामान का पता लगाने के लिए भगत द्वारा अंधविश्वास का खेल शुरू हो गया. भगत (कौड़ी हकवा) के द्वारा लगातार दावा किया जा रहा था कि, वे जल्दी चोरों के पास पहुंच जाएंगे.

दरअसल लोगों का मानना है कि, जादुई कटोरा खुद चलने लगता है और इसे एक शख्स पकड़े रहता है और कटोरा उसी रास्ते पर चलता है जिस रास्ते से चोर चोरी करके जाता है. बस इस तांत्रिक की खबर गांव में आग की तरह फैल गई. हर किसी को जानने की उत्सुकता थी कि आखिर कटोरा कैसे चोर को पकड़वाता है.

लेकिन यह महज एक अंधविश्वास ही साबित हुआ. इस दौरान तांत्रिक ने स्थानीय लोगों को मूर्ख बना कर कई घंटे तक चोरों का पता लगाने का नाटक रचा. तांत्रिक ने घर मालिक के हाथ में कटोरा पकड़ाया और दौड़ाने को कहा. पीड़ित भी चोरी के सामान को वापस पाने की आस में हाथ में कटोरी लिए घुटनों के बल दौड़ता रहा. लेकिन यह सब व्यर्थ साबित हुआ.

