पटना: बिहार के छपरा जिले के रसूलपुर गांव में बुधवार को कथित रूप से प्रतिबंधित मांस ले जाने के शक में पीट-पीटकर एक शख्स की हत्या (Siwan man beaten to death in Chapra ) कर दी गई थी. मृतक की पहचान सिवान के नसीब कुरैशी के रूप में की गई थी. मामला संवेदनशील होने के कारण इलाके में तनाव का माहौल है. पुलिस मामले में कुछ भी बोलने से परहेज कर रही है. अब इस मामले पर राजनीति (Owaisi tweet on mob lynching in Chapra) शुरू हो गयी.

इसे भी पढ़ेंः इसे भी पढ़ेंः Chapra Mob Lynching: प्रतिबंधित मांस ले जाने के शक में सिवान के युवक की पीट-पीटकर हत्या

ट्वीट कर कसा तंजः AIMIM पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन औवेसी ने ट्वीट कर महागठबंधन पर निशाना साधा है. उन्होंने नसीब के भतीजे मीर फैसल के ट्वीट को रिट्वीट करते हुए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को टैग करते हुए लिखा है कि- 'बिहार की “सेक्युलर” सरकार में हिंदुत्ववादी जुर्म बढ़ रहे हैं. पुलिस कहीं 12 साल के रिज़वान पर ज़ुल्म करती है तो कहीं नागरिक की मदद करने के बजाए उसे गाली देकर भगा देती है. A टीम वाले भाइयों @yadavtejashwi @NitishKumar क्या नसीब को इंसाफ़ मिलेगा या इफ़्तार पार्टी से काम चला लिया जाए?

कौन है A टीमः इस ट्वीट में असदुद्दीन औवेसी ने नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव को A टीम वाले भाइयों कहकर संबोधित किया है. दरअसल असदुद्दीन औवेसी महागठबंधन के नेता भाजपा की B टीम होने का आरोप लगाते हैं. जब औवेसी बिहार में चुनाव लड़ रहे थे तब भी राजद उन्हें भाजपा की B टीम कही थी. गोपालगंज उपचुनाव में महागठबंधन की हार के बाद भी इसका ठीकरा औवेसी पर फोड़ते हुए फिर से बीजेपी की बी टीम बताया था. औवेसी ने नीतीश और तेजस्वी की इफ्तार पार्टी पर तंज कसते हुए पूछा है कि क्या नसीब को इंसाफ़ मिलेगा या इफ़्तार पार्टी से काम चला लिया जाए?