सारण,छपरा : बिहार के छपरा में पुलिस को बड़ी कामयाबी हासिल हुई है. आरपीएफ और जीआरपी की टीम ने चोर गिरोह को पकड़ने के लिए संयुक्त अभियान चलाया.पुलिस ने अंतरराज्यीय गिरोह के चार सदस्य को गिरफ्तार (One Arrested With Smart Phones In Chapra) कर लिया है. इनके पास से भारी मात्रा में महंगे एंड्राइड मोबाइल भी बरामद किए गए हैं. गिरोह के अन्य सदस्यों को पकड़ने के लिए सुरक्षा बल के अधिकारी गिरफ्तार व्यक्ति से लगातार पूछताछ कर रहे है. ताकि बाकी पूरे गिरोह का उद्भेदन हो सके,

जीआरपी और आरपीएफ को मिली सफलता: अभियान के तहत आरपीएफ और जीआरपी अधिकारियों ने प्लेटफार्म और अन्य जगहों पर नजर रखनी शुरू की. तभी आज रविवार को एक व्यक्ति जो छपरा जंक्शन के प्लेटफार्म नम्बर एक पर अपना मोबाइल चार्ज में लगाए हुए था. उसका मोबाइल गायब हो गया. उसने पास खड़े एक व्यक्ति को पकड़ लिया और शोर मचाने लगा. तभी सुरक्षा बल के जवानों ने दोनों को अपने कब्जे में ले लिया. जब पीड़ित व्यक्ति ने बताया की इस आदमी ने ही मोबाइल फोन लिया है. उसकी तलाशी ली गई तो मोबाइल फोन बरामद हो गया.

"गिरफ्तार चोर अपना अपराध कबूल किया. यात्रियों के मोबाइल फोन और कीमती सामान चुराने का काम करता है. उसकी पहचान कर ली गई है. पुलिस उसे पूछताछ कर रही है."- -मुकेश कुमार सिंह, प्रभारी रेलवे सुरक्षा बल, छपरा



दर्जनों मोबाइल बरामद: आरपीएफ और जीआरपी के अधिकारियों ने जब उसके साथ सख्ती से पूछताछ कर रही है. गिरफ्तार चोर ने अपना अपराध कबूल कर लिया है. उसने बताया की उसके साथ एक गिरोह काम करता है, जो यात्रियों के मोबाइल फोन और कीमती सामान चुराने का काम करते है. आरपीएफ ने उसकी पहचान श्याम चक मुहल्ला निवासी दीपक के रूप में किया है. इसके पास से सुरक्षा बलों ने दर्जनों महंगे मोबाइल फोन बरामद किये गये.