सारण: बिहार के छपरा में एक आधा दर्जन बकरी चोरी (Many goat theft from Chapra) का मामला सामने आया है. चोर एक स्काॅर्पियो से आये थे और करीब आधा दर्जन बकरी खस्सी उठा ले गए. चोरी की पूरी घटना एक सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई थी. इसी फुटेज में एक स्काॅर्पियो में चोर बकरी लादते दिखे. इसके बाद जिले के मशरख में स्काॅर्पियो दुर्घटनाग्रस्त (Scorpio crashes in Chapra) हो गई. उसमें से कुछ रस्सियां मिली. बकरी पालक ने जाकर रस्सी और गाड़ी की शिनाख्त की और बताया कि यह वही गाड़ी है, जिससे उसकी बकरी चोरी की गई. यह मामला जिले के मरहौरा थाने का है. पुलिस ने वाहन जब्त कर लिया है और मामले की जांच की जा रही है.

छपरा से आधा दर्जन बकरी चोरी

गाड़ी में पड़ी रस्सी से की पहचानः बकरी चोरी की पूरी घटना दुमदुमा शिव मंदिर परिसर में लगे सीसीटीवी में कैद हो गई. बकरी पालक कौशल्या देवी ने थाना में चोरी का आवेदन दिया था. उसी आधार पर गाड़ी शिनाख्त के लिए बुलाया गया था. पुलिस मामले की जांच पड़ताल कर रही है. बकरी पालक कौशल्या देवी ने घटना के बारे में बताया कि तीन दिन पहले चोरी हुई थी. बाद में पुलिस से सूचना मिली कि चोरी की घटना में शामिल स्कार्पियो यूपी 15 एफ 7094 मढ़ौरा थाना क्षेत्र के खलपुरा में दुर्घटनाग्रस्त हो गई. मैंने अपनी बेटी को वहां भेजा. मेरी बेटी ने जाकर स्काॅर्पियो में रखी बकरी की रस्सी देख पहचान कर ली.



क्या है मामलाः मरहौरा थाना क्षेत्र के खलपुरा में पुलिस को एक दुर्घटनाग्रस्त स्काॅर्पियो मिली है. दो दिन पहले पुलिस के पास चार खस्सी और दो बकरी चोरी का आवेदन आया था. इसमें बताया गया था कि एक स्काॅर्पियो से बकरी चोरी की गई है. क्योंकि पूरा मामला बकरी पालक के घर मशरक थाना क्षेत्र के दुमदुमा शिव मंदिर में लगे सीसीटीवी में कैद हो गई थी. पुलिस ने भी उस फुटेज को देखा था. इसी आधार पर पुलिस ने दुर्घटनाग्रस्त स्काॅर्पियो की भी शिनाख्त कराई. बकरी पालक कौशल्या देवी की बेटी ने गाड़ी में पड़ी बकरियो की रस्सी देखकर बताया कि इसी गाड़ी का इस्तेमाल चोरी में हुआ था. उसने कहा कि घर के बरामदे में बंधी 2 बकरी और चार खस्सी और एक मोबाइल अज्ञात चोर ले गए.

''तीन दिन पहले घर के बरामदे में बंधी 2 बकरी और चार खस्सी और एक मोबाइल चोरी हुई थी. बाद में पुलिस से सूचना मिली कि चोरी की घटना में शामिल स्कार्पियो यूपी 15 एफ 7094 मढ़ौरा थाना क्षेत्र के खलपुरा में दुर्घटनाग्रस्त हो गई. मैंने अपनी बेटी को वहां भेजा. मेरी बेटी ने जाकर स्काॅर्पियो में रखी बकरी की रस्सी देख पहचान कर ली'' -कौशल्या देवी, पीड़ित बकरी पालक

