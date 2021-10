छपरा: बिहार के छपरा जिले में इन दिनों अपराधियों ( Crime In Chhapra ) के हौसले बुलंद हैं. आए दिन बैखौफ बदमाश हत्या, लूट जैसी वारदात को अंजाम देकर फरार हो जा रहे हैं. ताजा मामला रिविलगंज थाना इलाके के टेकनिवास बाजार की है. जहां अपराधियों ने चाकू से मारकर एक पूर्व मुखिया की हत्या ( Former mukhiya murdered in Chhapra ) कर दी. वहीं, घटना की सूचना के बाद छपरा पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है.

घटना के संबंध में बताया जा रहा है कि दवा कारोबारी पूर्व में मुखिया रह चुके हैं. जानकारी के मुताबिक देर रात दुकान बंद करने के बाद विवाद सुलझाने के लिए सुरेश तिवारी के पास गए. इस दौरान कहासुनी के दौरान विवाद इतना बढ़ गया कि अपराधी सुरेश तिवारी ने प्रभुनाथ राय पर चाकू से हमला कर दिया. आसपास मौजूद लोग जबतक कुछ समझ पाते तबतक हत्यारा सुरेश तिवारी फरार हो गया. आनन फानन में घायल प्रभुनाथ राय को इलाज के लिए छपरा लाया गया. जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई.

इधर मौत की सूचना के बाद शव के साथ ग्रामीण सड़क पर उतर गए और सिवान छपरा मुख्य मार्ग पर आगजनी कर घंटों बवाल किया. गुस्साये लोगों ने घटनास्थल पर वरीय वरीय अधिकारियों को बुलाने की मांग की. इस दौरान एनएच 581 मुख्य मार्ग दोनों तरफ वाहनों का लंबा जाम लग गया. हालांकि, यातायात के समस्या को देखते हुए मढ़ौरा विधायक जितेंद्र राय, एकमा विधायक श्रीकांत यादव के समझाने के बाद लोगों ने सड़क जाम हटाया. वहीं, घटना की सूचना के बाद से रिविलगंज पुलिस आरोपी की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी कर रही है.

