सारण: बिहार के सारण में बर्थडे पार्टी का केक और मिठाई खाकर 50 लोग बीमार (Many People Sick After Eating Sweets In Saran) हो गए. जिले के पानापुर प्रखंड के बसहिया पंचायत के सलेमपुर गांव में एक बर्थडे पार्टी का मिठाई एवं केक खाकर लगभग 50 लोग फूड पॉयजनिंग के शिकार हो गए. बीमार हुए लोगों दस्त से पीड़ित हैं. उनके इलाज के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पानापुर के प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉ कुमार गौरव के नेतृत्व में डॉक्टरों की टीम लगातार वहां कैंप कर रही है.

बर्थडे पार्टी का मिठाई खाकर कई लोग बीमार : बताया जा रहा है कि सलेमपुर निवासी गुंजन सिंह के 7 वर्षीय पुत्र अयांश का जन्मदिन था. जिसमें तरैया के सोनू मिष्ठान भंडार से केक और मिठाई मंगवाया गया था. बर्थडे पार्टी में पहुंचे सभी लोगों ने मिठाई और केक खाया था. खाने के बाद उसी रात से लोगों की तबीयत बिगड़ने लगी. कई लोगों ने मसरख और अन्य जगहों पर जाकर डॉक्टर को दिखाया. वहीं कई लोग घर में इलाज करा रहे थे.

बर्थडे का केक खाने से फूड पॉइजनिंग : धीरे-धीरे मामला बढ़ता चला गया और देखते ही देखते एक ही गांव के लगभग 50 लोग इसके चपेट में आ चुके थे. उसके बाद बातचीत के क्रम में यह बात सामने आया कि इन सभी लोगों ने बर्थडे पार्टी में केक और मिठाई खाया था. गांव में मरीजों की संख्या बढ़ते देख स्थानीय मुखिया प्रतिनिधि आनंद कुमार सोनू ने इसकी सूचना प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पानापुर (PHC Panapur In Saran) को दी. जानकारी मिलते ही डॉक्टरों की टीम एंबुलेंस लेकर सलेमपुर गांव के लिए रवाना हो गई. चिकित्सकों की टीम गांव में ही कैंप कर रही है और प्रभावित लोगों का इलाज कर रही है.