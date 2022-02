सारण: छपरा में ठंड और कोहरे (Fog In Chapra) के कारण लगातार सड़क दुर्घटनाओं में वृद्धि हो रही है. मंगलवार को छपरा गरखा मार्ग पर घने कोहरे की वजह से बालू लदे ट्रक से बचने के चक्कर मे फ्लिपकार्ट (Flipkart Vehicle overturned due to fog in Saran) कंपनी की गाड़ी सड़क के किनारे पलट गई. ड्राइवर ने बताया कि, बालू लदे ट्रक से बचने के लिए वो अपनी गाड़ी सड़क के किनारे करने लगा. लेकिन कोहरे के कारण गाड़ी नियंत्रण से बाहर हो गई. गाड़ी अनियंत्रित होकर सड़क किनारे गड्ढे में पलट गयी.

हालांकि इसमें ड्राइवर खलासी बाल-बाल बच गए हैं. दोनों ने किसी तरह से वाहन से कूदकर जान बचाई. लेकिन वाहन पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया है. गौरतलब है कि, इन दिनों भीषण ठंड और कोहरे के कारण हादसे हो रहे हैं. सुबह के 11 से 12 बजे तक कुहासे का असर देखने को मिलता है. ठंड और कुहासे के कारण लोगों को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है.

घने कुहासे के कारण बिहार के विभिन्न जिलों से सड़क हादसों की खबरें सामने आती हैं. कोहरे ने रफ्तार पर ब्रेक लगा दिया है. इसके कारण वाहन चालकों को बहुत ही सावधानी पूर्वक अपने वाहनों का परिचालन करना पड़ रहा है और जरा सा भी चूक होने पर बड़ी दुर्घटना का खतरा हर वक्त बना हुआ है. वहीं बालू लदे ओवरलोडेड वाहन के कारण अक्सर दुर्घटनाएं हो रही हैं.

