सारणः बिहार के छपरा में खेल स्टेडियम बनेगा (Sports stadium will be built in Chhapra). जिसमें खिलाड़ियों के लिए कई सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी. ये बातें मढ़ौरा के राजद विधायक कला संस्कृति एवं युवा विभाग के मंत्री जितेंद्र कुमार राय ने कही. रामाचौरा खेल मैदान में क्रिक्रेट मैच का आयोजन किया गया. इसी दौरान मंत्री ने इसकी घोषणा की. कहा कि खेलों के विकास के प्रति बिहार सरकार संकल्पित हैं. राज्य की महागठबंधन सरकार सभी प्रकार के खेलो के लिए हर स्तर पर सुविधाएं उपलब्ध कराने के प्रति सजग है. उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नीतिश कुमार और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव खिलाड़ियों एवं खेलों के प्रति काम कर रहे हैं.

बिहार की खेल नीति बनेगीः बिहार में खेल प्राधिकरण का बायलॉज की मंजूरी कैबिनेट से मिल चुकी है. जल्द ही बिहार की खेल नीति तैयार हो जायेगी. शिक्षा विभाग के द्वारा पूर्व से संचालित सभी स्कूलों में खेल का आयोजन कर रहा है. खेल विभाग राज्य के सभी पंचायतों से ग्रामीण खेल प्रतिभाओं को निखारने के लिए बजट से 14 करोड़ की राशि दी है. सभी स्कूलों में दक्ष एवं तरंग के माध्यम से ग्रामीण स्कूलिंग प्रतियोगिता शुरू की गई.

केद्र सरकार कोई सहयोग नहीं कर रहीः मंत्री जितेंद्र राय ने कहा की मढ़ौरा मेरी जन्म भूमि और कर्म भूमि है. इसलिए मढ़ौरा सहित जिले के खिलाड़ियों के लिए हर ज़रूरी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएगी. उन्होने खिलाड़ियों की मांग पर नगरा प्रखंड का स्टेडियम रामाचौड़ा ठेकहिं में बनाने की घोषणा की. श्री राय ने केन्द्र सरकार पर खेलों के विकास पर सहयोग नहीं करने और भेदभाव का आरोप लगाया. उन्होने कहा की खेलों इंडिया में शामिल बिहार को केद्र सरकार कोई सहयोग नहीं कर रही है.

छपरा और पैगंबरपुर के बीच फाइनल मैचः रामाचौरा खेल मैदान में छपरा और पैगंबरपुर के बीच फाइनल मैच खेला गया. सर्व प्रथम छपरा ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए 16 ओवर में 170 रन बनाकर ऑल आउट हो गई. जवाबी पारी में पैगम्बरपुर की टीम ने 5 विकेट और 10 गेंद शेष रहते हुए मैच को जीत लिया. मैन ऑफ द मैच और मैन ऑफ द टूर्नामेंट पैगंबरपुर टीम के खिलाड़ी संदीप कुमार बने. विजेता और उप विजेता को मंत्री जितेंद्र कुमार राय ने ट्राफी प्रदान की.

विधायक श्रीकांत सहित कई लोग रहेः इस अवसर पर मुख्य रूप से माननीय विधायक श्रीकांत यादव एकमा, जिला पार्षद प्रतिनिधी अभय सिंह, पूर्व मुखिया ललन राय, आयोजक पूर्व प्रमुख प्रतिनिधि अजय राय, पूर्व मुखिया बीरेंद्र राय, बिहार मुखिया संघ अध्यक्ष मिथिलेश कुमार राय, अवधेश प्रसाद गांगुली यादव, भूषण प्रसाद सहित अन्य गणमान्य मौजूद थे.