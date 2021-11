सारण: छपरा शहर में जाम की समस्या (Problem of Jam in Chapra City) से निपटने के लिए प्रशासन ने अब सजगता दिखाई है. आयुक्त डीआईजी ने प्रमंडल के तीनों जिले के एसपी और सारण के डीएम (Saran DM) के साथ संयुक्त बैठक कर इस विषय पर देर तक मंथन किया है. जाम की समस्या पर लगाम के लिए शहर में बसों के प्रवेश पर रोक लगाने का निर्णय (Entry of heavy vehicles and buses will be banned in Chapra ) लिया गया है.

साढ़ा ओवरब्रिज के समीप अस्थाई बस स्टैंड (Temporary bus stand will be built under Sadha over bridge) बनाया जाएगा. गौरतलब है कि छपरा शहर में डबल डेकर ओवर ब्रिज का निर्माण किया जा रहा है जिसके कारण यातायात जाम की समस्या बहुत विकराल रूप लेती जा रही है. बैठक में कई निर्णय लिए गए. मथवलिया चौक पर गोलंबर बनाने का प्रस्ताव लिया गया है.

बसों की एंट्री पर लगेगी रोक

गोलंबर के निर्माण कार्य पथ निर्माण विभाग को कराने की जिम्मेदारी दी गई है. आसपास के गड्ढों को भरने का काम एनएच को मिला है. साढ़ा ढाला रोड पर 21 मीटर तक का निर्माण होगा इसमें 7 मीटर सड़क की जिम्मेदारी पथ निर्माण विभाग को 14 मीटर दोनों साइड के निर्माण ग्रामीण विकास आरसीसी कराएगा, श्याम चौक, रेलवे फ्लाईओवर के काम में तेजी लाने का निर्देश दिया गया है.

शहर में ट्रैफिक व्यवस्था बेहतर बनाने को लेकर ट्रैफिक सिस्टम को प्रभावी ढंग से लागू करने का निर्देश दिया गया है. शहर में सड़क पर जो लोग अस्थाई दुकानें लगा रहे हैं और सड़क को अतिक्रमण कर रहे हैं उनके खिलाफ लगातार अभियान चलाने का भी निर्देश दिया गया है. नो वेंडिंग जोन में कोई भी दुकान नहीं लगेगी इसके लिए पुलिस प्रशासन को सख्त निर्देश दिया गया है.

खाली जमीन पर मल्टी लेवल पार्किंग बनाने की पहल की गई है जिसमें नगर निगम क्षेत्र की सरकारी जमीन जो फिलहाल यूज में नहीं है. उस जमीन को मल्टी लेवल पार्किंग बनाने के लिए नगर निगम को स्थानांतरित करने का प्रस्ताव सरकार को भेजा गया है. नया गांव, शीतलपुर मानपुर में सड़क पर अतिक्रमण हटाकर चौड़ीकरण करने का भी निर्देश दिया गया है. अधिकारियों को निर्देश दिया गया है.

वहीं, डबल डेकर फ्लाई ओवर के कामों को सभी पॉइंट पर तेजी लाने का निर्देश दिया गया है. इस संयुक्त बैठक में बैठक में सारण डीएम राजेश मीणा, एसपी संतोष कुमार, ट्रैफिक प्रभारी डीएसपी सौरभ जयसवाल. आयुक्त सुधीर कुमार आदि शामिल हुए.

