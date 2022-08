छपरा: बुधवार की अहले सुबह छपरा में अपराधियों ने एक बार फिर दुस्साहस का परिचय देते हुए बड़ी घटना को अंजाम दिया. छपरा मुजफ्फरपुर हाईवे पर स्थित पेट्रोल पंप को अपराधियों ने निशाना बनाया और लूट की घटना को अंजाम दिया. बताया जा रहा है कि हथियार को बल पर अपरधियों ने पेट्रोल पंप ( Loot From Petrol Pump In Chapra) से 8 लाख रुपये लूट (Eight Lakh Loot From Chapra ) लिए और फरार हो गए.

पढ़ें- बिहार में ये कैसी बहार है..? VIDEO में देखिए किस तरह सरेआम बंदूक की नोक पर हुई लूट

छपरा में पेट्रोल पंप से लूट: अपराधियों ने अहले सुबह लगभग 4:00 बजे के आसपास लूट की वारदात को अंजाम दिया. उस वक्त पेट्रोल पंप बंद था. अपराधियों ने पेट्रोल पंप की दीवार फांद कर स्ट्रांग रूम और कार्यालय में सो रहे कर्मियों को पिस्टल के बल पर अपने कब्जे में कर लिया. फिर कर्मियों से जबरदस्ती स्ट्रांग रूम का ताला खुलवाया. उसके बाद अपराधियों ने लॉकर में रखे लगभग 8 लाख रुपये लूट लिए और आराम से चलते बने.

8 लाख से ज्यादा नकद की लूट: अपराधी जब लूट की इस घटना को अंजाम दे रहे थे तो एक पेट्रोल पंप कर्मचारी ने हिम्मत दिखाते हुए अपराधियों का विरोध किया लेकिन अपराधियों ने उसे पिस्टल की बट से मारकर घायल कर दिया. कर्मी को सिर पर गंभीर चोट आई है. घटना के बाद पेट्रोल पंप कर्मियों ने इसकी सूचना अपने मालिक को फोन पर दी. जब कैश का मिलान किया गया तो लगभग ₹800000 से ज्यादा की धनराशि की लूट का पता चला है.

"सवेरे 4 बजे के पहले ही घटना को अंजाम दिया गया. अपराधियों ने दरवाजा खटखटाया फिर पिस्तौल की नोंक पर सभी कर्मियों को कब्जे में ले लिया. 8 लाख से ज्यादा की राशि लूटी गई है."- अजय कुमार, पेट्रोल पंप मालिक

पुलिस कर रही जांच: इस घटना की जानकारी पेट्रोल पंप मालिक ने मुफस्सिल थाने को दे दी है. घटना की जानकारी के बाद मुफस्सिल थाना की पुलिस मौके पर पहुंचकर मामले की जांच में जुट गई है. वहीं पेट्रोल पंप कर्मियों द्वारा बताए हुए हुलिए के अनुसार अपराधियों की पहचान करने की कोशिश की जा रही है, जबकि सीसीटीवी फुटेज में भी यह घटना रिकार्ड हुई है. वहीं इस मामले में पुलिस कुछ भी कहने से बच रही है.