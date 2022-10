छपरा: बिहार के सारण में छठ महापर्व (Chhath Mahaaparv In Saran) की तैयारियां जोर-शोर के चल रही है. लोक आस्था का महापर्व छठ (Chhath Puja) को लेकर जिला प्रशासन ने तैयारी शुरू (DM And SP Inspect Chhath Ghats In Saran) कर दी है. सारण के जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक ने संयुक्त रूप से छपरा के घाटों का निरीक्षण किया. जिलाधिकारी ने आज जिले के मांझी थाना क्षेत्र स्थित श्री राम घाट मांझी से निरीक्षण का काम शुरू किया. वहां पर चल रहे निर्माण कार्य का जायजा लिया. छठ व्रतियों को किसी प्रकार की परेशानी नहीं हो इसके लिए रास्ते का निर्माण और बिजली व्यवस्था की भी जानकारी उन्होंने ली. अधिकारियों को निर्देश दिया की सभी कार्य को जल्द से जल्द पूरा कराया जाए.

DM और SP ने छठ घाटों का किया निरीक्षण : सारण जिलाधिकारी राजेश मीणा और पुलिस अधीक्षक संतोष कुमार ने संयुक्त रूप से छपरा नगर निगम अंतर्गत राजेन्द्र सरोवर, सीढ़ी घाट, बिनटोलिया घाट, रिविलगंज, मांझी प्रखंड अंतर्गत नाथबाबा घाट, सेमरिया घाट, रामघाट सहित विभिन्न छठ घाटों का स्थलीय निरीक्षण किया. नगर निगम के पदाधिकारियों एवं अंचलाधिकारी के साथ-साथ संबंधित पदाधिकारियों को आवश्यक निर्दश दिए. इस मौके पर नगर निगम और नगर पंचायत के सभी अधिकारी उपस्थित थे.

पदाधिकारियों को दिए गए आवश्यक निर्देश : घाटों पर नदी का जलस्तर काफी है. इसलिए जिलाधिकारी ने घाटों पर बैरिकेडिंग करवाने खतरनाक घाटों को चिन्हित करने का भी कार्य करने का और सभी घाटों पर गोताखोरों की तैनाती का भी निर्देश दिया है. वहीं, पुलिस अधीक्षक संतोष कुमार ने सभी घाटों पर व्यापक रूप से पुलिस बलों की तैनाती करने का निर्देश संबंधित पुलिस अधिकारियों को दिया.

28 अक्टूबर 2022 को है नहाय खाय : गौरतलब है कि लोक आस्था का यह पर्व 28 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक चलेगा. कार्तिक माह के चतुर्थी तिथि को पहले दिन नहाय खाय, दूसरे दिन खरना, तीसरे दिन डूबते सूर्य और चौथे दिन उगते सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है. इसके बाद व्रत का पारण यानि समापन किया जाता है. छठ पूजा की शुरुआत 28 अक्टूबर 2022 से होगी. पहले दिन यानी 28 अक्टूबर को नहाय खाय होगा. छठ महापर्व के दूसरे दिन को खरना कहा जाता है. खरना 29 अक्टूबर को है. 30 अक्टूबर 2022 छठ पूजा पहला अर्घ्य है. 31 अक्टूबर को सुबह वाला अर्घ्य दिया जाएगा.