सारण: बिहार के छपरा में प्रसव पीड़ित महिला की मौत (Death of Woman suffering from childbirth in Chhapra) हो गई. जिले के भगवान बाजार थाना में ऑन हेल्थ हॉस्पिटल में प्रसव पीड़िता को डिलीवरी के लिये लाया गया था. महिला को नर्सिंग होम में डिलीवरी कराया गया, जहां उस महिला की मौत हो गई. पीड़ित महिला की अचानक मौत हो जाने से परिजन आक्रोशित हो गए और अस्पताल प्रशासन के खिलाफ जमकर हंगामा किया. हंगामा करते करते लोग इतने उतावले हो गये कि पूरे अस्पताल में तोड़फोड़ करने लगे. अस्पताल कर्मचारियों ने पुलिस को सूचना दी. सूचना के बाद पहुंचे मौके पर पुलिस ने मामले की जानकारी लेकर परिजनों को शांत करवाया. पुलिस ने मृतक महिला के शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेजकर मामले की जांच में पुलिस जुट गई. मृतक महिला डोरीगंज निवासी अफजल अली की पत्नी तमन्ना खातून बताई जा रही है.

अस्पताल कर्मचारी परिजनों से डरकर भाग खड़े हुए: पुलिस को जानकारी देने के बाद अस्पताल के चिकित्सक एवं कर्मी परिजनों के आक्रोश को देख भाग खड़े हुए. जबतक पुलिस मौके पर नहीं पहुंची. तबतक कोई भी डॉक्टर या कर्मी वापस अस्पताल में नहीं गये. पुलिस के अस्पताल में पहुंचने पर मृतक महिला के परिजनों ने बताया कि प्रसव पीड़ा होने के बाद महिला को अस्पताल में लाया गया था. डॉक्टरों ने महिला का इलाज किया, उसके कुछ ही देर के बाद महिला की मौत हो गई.

वहीं सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस मामले की छानबीन में जुटी है. उक्त वहीं बच्चे को निजी क्लीनिक में दिखाया जा रहा है. मृत प्रसव पीड़िता छपरा जिले के डोरीगंज निवासी अफजल अली की पत्नी तमन्ना खातून बताई गई है हालांकिअभी तक इस मामले में किसी भी पक्ष के द्वारा कोई प्राथमिकी दर्ज नहीं कराई जा सकी है.