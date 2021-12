सारण: बिहार के खैरा थाना क्षेत्र के ठाकुरबाड़ी से सैकड़ों वर्ष पुरानी अष्टधातु की तीन मूर्तियां मंदिर से चोरी (Three Idols of Ashtadhatu Stolen in Saran) हो गई. चोरी हुई मूर्ति भगवान राम, जानकी और लक्ष्मण की बताई जा रही है. मंदिर से अष्टधातु की मूर्तियों के चोरी होने से हड़कंप मचा है. चोरी हुई मूर्तियों की कीमत करोड़ों (Idols Worth Crores Stolen in Saran ) में बताई जा रही है. सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस मामले की जांच-पड़ताल में जुटी है. पुलिस का कहना है कि जल्द ही मूर्तियों को बरामद कर लिया जाएगा.

जानकारी के मुताबिक, शुक्रवार की रात चोरों ने मंदिर के पुजारी नारायण दास को चकमा देकर मूर्तियों को चुरा ले गये. इस बात की सूचना मिलते ही ग्रामीणों का हुजूम मंदिर परिसर में एकत्रित हो गया और लोग तरह-तरह की बातें करने लगे. सूचना मिलने पर पहुंची स्थानीय पुलिस पुजारी से घटना की जानकारी ली. मदिर के पुजारी ने तीन संदिग्धों की जानकारी दी. उसके आधार पर पुलिस ने कुछ लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है.

इस संबंध में थाना अध्यक्ष वीरेंद्र राम ने बताया कि मूर्ति की चोरी हुई है. मूर्ति को सही सलामत लाने के लिए लगातार छापेमारी की जा रही है. जिले के वरीय पदाधिकारी भी घटना पर नजर रखे हुए हैं. पुजारी के द्वारा संदिग्धों के हुलिया बताएं जाने पर टेक्निकल सेल का भी सहारा लिया जा रहा है.

