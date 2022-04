सारण: बिहार में बेखौफ अपराधियों का कहर लगातार जारी है और पुलिस मूकदर्शक बनी हुई है. आज छपरा (firing in chapra) में अपराधियों ने अहले सुबह एक युवक को गोली मार दिया. गोली लगने से युवक बुरी तरह से घायल हो गया है. अपराधियों ने उस युवक को दो गोली मारी (criminals shot youth in Saran) है. यह मामला जलालपुर थाना क्षेत्र का है. गंभीर रूप से जख्मी युवक बनियापुर थाना क्षेत्र का बताया जाता है. युवक बनियापुर थाना क्षेत्र के हंसराजपुर गांव (youth shot in Hansrajpur Village Saran) निवासी स्वर्गीय अशोक गुप्ता का 32 वर्षीय पुत्र अश्वनी कुमार गुप्ता है.

घर से बुलाकर मारी दो गोली: घटना के संबंध में बताया जाता है कि शुक्रवार को सुबह उसके दरवाजे पर तीन बाइक पर सवार होकर 6 युवक पहुंचे थे और उसे बुलाकर अपने साथ जलालपुर थाना के भट्ट केसरी गांव ले गए. जहां उन लोगों के द्वारा अश्वनी के ऊपर गोली चलाई गई. इस दौरान दो गोली अश्वनी को लगी जिसमें एक दाहिने जांघ में लगी. वहीं दूसरी गोली घुटने के समीप से पैर को छूते हुए निकल गई है. स्थानीय लोगों ने उसे आनन-फानन में छपरा सदर अस्पताल पहुंचाया. प्राथमिक उपचार के बाद युवक को बेहतर इलाज के लिए पीएमसीएच रेफर कर दिया गया है.

4 हमलावरों को पहचानता है युवक: उपचार के क्रम में जख्मी युवक ने बताया कि सुबह उसके घर पर 3:05 बजे तीन बाइक से 6 लोग पहुंचे. जिसमें 4 लोगों को अश्वनी पहचानता था जबकि 2 लोगों को नहीं पहचानता था. वे अपराधी इसे अपने साथ लेकर जलालपुर के भट्ट केसरी गांव ले गए. जहां इन सभी के बीच किसी बात को लेकर बहस शुरू हो गई. बातों ही बातों में उनलोगों ने उसके ऊपर जानलेवा हमला कर दिया.

पुलिस ने साधी चुप्पी: गोली मारने के बाद सभी युवक भाग निकले. इस मामले में घायल अश्वनी ने बताया कि उनके द्वारा छह लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई गई है. चार लोग को नामजद किया गया है और दो अज्ञात के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई गई है. वहीं प्राथमिकी दर्ज कर जलालपुर थाने की पुलिस मामले की छानबीन में जुटी हुई है. लेकिन मामले को लेकर पुलिस ने कुछ भी बताने से इंकार कर दिया गया है. पुलिस का तर्क है कि इससे जांच कार्य मे बाधा आएगी.

सारण में आपराधिक घटनाएं:28 मार्च को काशी बाजार स्थित पी एन ज्वेलर्स के यहां अपराधियों ने दिनदहाड़े धावा बोलकर लगभग एक करोड़ (gold jewelry of one crore rupees loot in chapra) से ऊपर की लूट की घटना को अंजाम दिया था.बुधवार को भी अपराधियों ने एक और बड़ी घटना को अंजाम दिया. सारण के मरोड़ा थाना अंतर्गत ओल्हनपुर बाजार में बुधवार की देर शाम दुकान बंद करते समय बाइक सवार तीन अपराधियों ने स्वर्ण व्यवसायी से लूट (Robbery from Businessman in Saran) के इरादे से गोली चलायी. गोली उनके सिर के पास से निकल गयी, लेकिन छर्रा उनके सिर में लग गया. जिससे वह लहुलूहान हो गये. वहीं गुरुवार को अपराधियों ने फ्लिपकार्ट कंपनी की एजेंसी से करीब पांच लाख रुपये (Loot in Saran) और कुछ सामान लूटकर फरार हो गये.

