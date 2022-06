छपरा : बिहार के छपरा में नई नवेली दुल्हन ने अपने पति की हत्या (Murder In Chapra) बड़े शातिराना अंदाज में कर (bride killed her husband in Chapra) दी. लड़की ने जिसके साथ सात फेरे लिए उसी को मौत के घाट उतारकर आशिक के साथ फरार हो गई. अभी शादी को दो महीने भी पूरे नहीं हुए थे और उसने इस सनसनीखेज वारदात को अंजाम दे दिया. मामला छपरा के जायब गंज वार्ड नंबर 1 का है. जहां सिमरन कुमारी की शादी थावे मंदिर में 23 अप्रैल को संतोष दास (29 वर्ष) के साथ धूमधाम से हुई थी. लेकिन सिमरन के मन में पाप पल रहा था. सिमरन इस शादी से नाखुश थी. वो किसी और को चाहती थी. फिर एक दिन उसने अपने पति की हत्या करने की ठानी.

पंखे से लटकाकर पति की हत्या: पड़ोस में शादी समारोह था. सिमरन ने उसी दिन अपने आशिक को रिश्तेदार बताकर घर बुलाया. सभी लोग शादी में मशगुल थे. इसी बीच मौका पाकर सिमरन ने अपने पति संतोष दास को पंखे से लटकाकर मार डाला. संतोष दास की चीख तक बाहर नहीं निकली. उसके पति ने भी नहीं सोचा होगा कि एक दिन उसके साथ ऐसा हो जाएगा.

परिजनों ने दुल्हन पर लगाया आरोप: मृतक संतोष दास के भाई ने बताया कि शादी के बाद उनके भाई को शक हुआ कि वो मोबाइल पर किसी और से बात करती है. इसके बाद उसका स्मार्ट फोन लेकर उसे छोटा फोन दिया गया. मंगलवार को आरोपी ने एक युवक को अपना रिश्तेदार बताकर घर बुलाया था. बीती रात पडो़स में शादी होने के चलते लोग व्यस्त थे. उसी दौरान आरोपी पत्नी ने युवक के साथ मिलकर हत्या कर शव को पंखे से टांग दिया.

'मेरे भाई शादी के बाद ही शक हुआ था कि वो मोबाइल पर किसी और से बातें करती थीं. उसका स्मार्टफोन बदलकर उसे छोटा मोबाइल दिया गया था. मंगलवार को किसी युवको अपना रिश्तेदार बताकर बुलाया. पड़ोस में शादी वाले दिन वारदात को अंजाम देकर घर को बाहर से लॉक करके फरार हो गई. इस दौरान वो महंगे सामान भी अपने साथ लेकर गई है'- मृतक का भाई

परिजनों ने बताया कि हत्या के बाद आरोपी पत्नी घर में बाहर से ताला लगाकर महंगे सामान लेकर फरार हो गई. घर से निकलने के दौरान परिजनों द्वारा पूछा गया तो गर्मी का बहाना बनाने लगी. फिलहाल पुलिस ने मृतक के शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है. परिजनों ने पत्नी सहित अज्ञात प्रेमी के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कराया है. इस मामले में थाना प्रभारी मिहिर कुमार ने बताया कि इस मामले में वैज्ञानिक आधार पर जांच की जा रही है.

