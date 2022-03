सारण: बिहार के छपरा में मंगलवार को आपसी विवाद (clash in mutual dispute in saran) में दो पक्षों के बीच में जमकर चाकूबाजी हुई. जिसमें एक पक्ष के दो लोग गंभीर रूप से घायल (two people injured in saran ) हो गए है. इसके बाद आनन-फानन में दोनों घायलों को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया. जहां दोनों घायलों का इलाज जारी है. घटना भगवान बाजार थाना क्षेत्र के छात्रधारी बाजार की है. चाकूबाजी की घटना की पुलिस जांच कर रही है.

जानकारी के मुताबिक, छात्रधारी बाजार में हुई चाकूबाजी में छात्रधारी बाजार निवासी विजय शाह का पुत्र सूरज कुमार और सकलदेव शाह का पुत्र धीरज कुमार घायल हो गया. दोनों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है. वहीं, चिकित्सक धनंजय कुमार ने बताया कि दोनों युवकों को चाकू लगी है. दोनों की जांच रिपोर्ट आने के बाद ही आगे की स्थिति स्पष्ट हो पाएगी. हालांकि डॉक्टर धनंजय कुमार ने बताया कि पटना रेफर करने के बारे में जांच रिपोर्ट आने के बाद ही फैसला लिया जाएगा. दोनों घायलों का एमआरआई और एक्सरे करा लिया गया है. इस बात की पूरी तहकीकात की जा रही है कि जख्म कितना गहरा है.

