छपरा: बिहार में भूमि विवाद ( Land Dispute In Bihar) के चलते आए दिन बड़ी घटनाओं को अंजाम दिया जाता है. मारपीट और हत्या की कई घटनाओं के पीछे जमीनी विवाद होता है लेकिन छपरा के मशरक थाना क्षेत्र (Mashrakh Thana chapra) से एक अलग मामला सामने आया है. सिवरी गांव में जमीनी विवाद ( Land Dispute In Sivri Village) में बकरी और मुर्गी को जहर (Animals killed by poisoning in chapra) देकर मार दिया गया. वहीं पशुपालक महिला सबिता देवी मृत बकरी और मुर्गी को थाना पहुंची और न्याय की गुहार लगायी है.

जमीन विवाद में बकरी और मुर्गी को दिया जहर: घटना के संबंध में बताया जाता है कि सबिता देवी का जमीन को लेकर अपने पड़ोसी से विवाद चल रहा था. उसके बाद पड़ोसी ने बकरी और मुर्गी को जहर दे दिया. इस बाबत सबिता देवी ने थाने में लिखित आवेदन दिया है. आवेदन में महिला सबिता देवी पति मोतीलाल राय ने बताया कि उसके पड़ोसी सतन राय समेत आधा दर्जन लोगों ने जमीनी विवाद को लेकर इस घटना को अंजाम दिया है.

पीड़ित पक्ष ने पड़ोसी पर लगाए गंभीर आरोप: सबिता ने बताया कि वह बकरी और मुर्गी पालन कर परिजनों का भरण-पोषण करती है. पड़ोसी ने पहले भी कई बार जहर खिलाकर बकरी और मुर्गी को मारने की धमकी दी थी. फिलहाल पुलिस दिए गए आवेदन के आधार पर मामले की जांच पड़ताल कर रही है.

"जमीन को लेकर विवाद चल रहा था. बकरी और मुर्गी को मार दिया. पड़ोसी ने जहर देकर मार दिया. दो बकरी का बच्चा और दो मुर्गी को जहर दे दिया."- सबिता देवी, पीड़ित

शवों के साथ महिला पहुंची पुलिस स्टेशन: वहीं महिला के द्वारा जिस तरह से मुर्गी और बकरियों को लेकर थाने पहुंच कर रिपोर्ट दर्ज कराई गई है वह अपने आप में काफी अनोखी घटना है. इसकी चर्चा पूरे जिले में हो रही है. ऐसा शायद पहली बार हुआ है कि कोई फरियादी मरे हुए मुर्गी और बकरी को थाने लेकर पहुंचा हो. सबिता मृत बकरी और मुर्गी को टेंपो में लादकर थाने पहुंची थी.