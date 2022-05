सारण: गंगा सिंह कॉलेज छपरा के प्रभारी प्राचार्य (Principal in Charge of Ganga Singh College Chapra) डॉ आदित्य चंद्र झा की प्रताड़ना और मनमानी (Anger Among Professors Against Ganga Singh College Principal)के खिलाफ कॉलेज शिक्षक संघ विश्वविद्यालय के कुलपति और कुलसचिव को अपना ज्ञापन सौंप चुके हैं, परंतु आश्वासन के बावजूद अभी तक अपेक्षित कार्रवाई नहीं हुई है. प्रभारी प्राचार्य की प्रशासनिक अकुशलता, तानाशाही रवैया, संकीर्ण सोच, हिटलरवादी प्रवृति, कुप्रबंधन, प्रताड़ना और हिंसात्मक व्यवहार से स्थाई शिक्षकों के बीच भय और असुरक्षा का माहौल है. शिक्षक संघ के द्वारा विश्वविद्यालय प्रशासन को लिखित रूप में यह सूचित किया गया है कि प्रभारी प्राचार्य द्वारा पूर्वाग्रह एवं बदले की भावना से तथा कुलपति और कुलसचिव से अपने अच्छे संबंधों का हवाला देकर शिक्षकों को यह लगातार धमकी दी जा रही है कि वे उनका तबादला करवा सकते हैं. यहा तक की निलंबन भी

'शिक्षकों द्वारा बॉयोमीट्रिक अटेंडेंस मशीन को फंक्शनल कराने की मांग करने के बावजूद प्रभारी प्राचार्य द्वारा इससे साफ इनकार किया जा रहा है. वे बॉयोमीट्रिक मशीन सिर्फ इसलिए नहीं लगवाना चाहते हैं, ताकि वे जब कॉलेज से अनुपस्थित रहें तो वापस लौटकर उपस्थिति पंजी में बैक डेट का अपना अटेंडेंस बना सकें. अपने सेवाकाल के दौरान वे हमेशा अपनी फर्जी उपस्थिति बनाते रहे हैं.' - अंजार आलम, अध्यक्ष, गंगा सिंह कॉलेज टीचर्स एसोसिएशन छपरा

शिक्षकों ने दी आंदोलन की चेतावनी: मिली जानकारी के अनुसार प्रभारी प्राचार्य ने अपने 8 महीने के कार्यकाल के दौरान विश्वविद्यालय के नियमों की अवहेलना करते हुए, कुछ नियुक्तियां की और उन्हें भुगतान भी किया है. कॉलेज का रंग-रौगन, कुछ सामानों की खरीद, कंस्ट्रक्शन आदि के कुछ कार्य हुए हैं, जिसके भुगतान हेतु कॉलेज फण्ड से राशि निकाली गई है. इनके कार्यकाल में कॉलेज में हुए वित्तीय लेनदेन और व्यय की उच्चस्तरीय जाँच हो महिला शिक्षकों के प्रति प्रभारी प्राचार्य का व्यवहार क्रूर, असंवेदनशील और अमानवीय है. वे अनावश्यक रूप से महिला शिक्षकों पर दबाव बनाकर उन्हें मानसिक रूप से प्रताड़ित कर रहे हैं.

शिक्षकों ने प्राचार्य पर लगाए गंभीर आरोप: शिक्षकों ने बताया कि प्रभारी प्राचार्य महाविद्यालय के भवन और परिसर को अपनी निजी संपत्ति समझते हैं और कॉलेज परिसर में कहीं भी और कभी भी तालाबंदी करवा देते हैं. प्रभारी प्राचार्य द्वारा कार्यालयी कार्य मसलन रजिस्ट्रेशन, एडमिट कार्ड, परीक्षा आदि से संबंधित कार्य दो अनाधिकृत व्यक्तियों विशाल कुमार और लक्ष्मण सिंह से कराया जा रहा है और कॉलेज के महत्वपूर्ण दस्तावेज और फाइलें इन्हीं दोनों के जिम्मे है. प्रभारी प्राचार्य के पटना कोचिंग का एक निजी स्टाफ विशाल कुमार कॉलेज शिक्षकों की निगरानी और जासूसी करता है. और अमर्यादित टीका-टिप्पणी भी करता है.

2 बाहरी लोग कॉलेज की करते हैं देखरेख: गंगा सिंह कॉलेज टीचर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष अंजार आलम ने बताया कि वो महिला शिक्षकों के कमरे की फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी करता है. प्रभारी प्राचार्य शिक्षकों के साथ बंधुआ मजदूर और गुलाम की तरह व्यवहार करते हैं. और अपनी शक्ति का दुरुपयोग करते हुए शिक्षकों को सार्वजनिक रूप से जलील करने का काम करते हैं. प्रभारी प्राचार्य शिक्षकों के जेनुइन अवकाश आवेदन को भी अस्वीकृत करने का काम करते हैं और अर्जित अवकाश या मेडिकल अवकाश को विश्वविद्यालय जाकर खुद से स्वीकृत कराकर लाने का दबाव बनाते हैं और नहीं तो वेतन काटने की धमकी देते हैं.

'वेतन काटने की देते हैं धमकी': मिली जानकारी के अनुसार प्रभारी प्राचार्य कॉलेज शिक्षक संघ को तोड़ने और भंग करने के उपक्रम में संलग्न हैं, ताकि बिना किसी अंकुश के वे मनमाने ढंग से कुछ भी करने को स्वतंत्र हैं. प्रभारी प्राचार्य द्वारा कॉलेज व्हाट्सएप्प ग्रुप में शिक्षकों को मानसिक रूप से प्रताड़ित करने के नीयत से लगातार अनावश्यक निर्देश दिए जाते हैं. इन प्रतिकूल परिस्थितियों में प्रभारी प्राचार्य के साथ शिक्षकों का काम करना दुष्कर हो चुका है. उनके कार्य और व्यवहार से सभी स्थायी शिक्षक अहित की आशंका से जूझ रहे हैं, उनका अकादमिक जीवन बर्बाद हो रहा हैं और वे लगातार मानसिक रूप से अस्वस्थ होते जा रहे हैं. शिक्षकों ने जय प्रकाश विश्वविद्यालय प्रशासन से यह मांग किया है कि वे प्रभारी प्राचार्य डॉ आदित्य चंद्र झा को उनके पद से तत्काल हटाकर उनके कार्यकाल की उच्चस्तरीय जांच कराई जाए, अन्यथा सभी शिक्षक कार्य-बहिष्कार और धरना-प्रदर्शन के लिए बाध्य होंगे.

