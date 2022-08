सारण: बिहार के सारण में जहरीली शराब पीने से करीब 18 लोगों की मौत हुई थी. जिसके बाद मामले को लेकर जमकर बवाल मचा था. जिला प्रशासन ने जिले के कई थानों को अपने क्षेत्र में शराब माफिया के खिलाफ छापेमारी अभियान चलाने निर्देश (Action Against Liquor Mafia In Saran) दिया था. जिस पर कार्रवाई करते हुए जिला प्रशासन और पुलिस की संयुक्त टीम ने करीब 2 हजार लीटर अवैध शराब बरामद किया है. साथ ही शराब के धंधा से जुड़े 159 लोगों को गिरफ्तार कर जेल (159 Arrested In Liqour Case) भेजा गया.

दो हजार लीटर शराब बरामद: जानकारी के अनुसार सारण में शराब माफिया के खिलाफ अभियान (Campaign Against Liquor Mafia) में करीब 2397.7 लीटर शराब की बरामदगी हुई है. 48 घंटे में 159 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है. यदि बात करें अगस्त महीने की तो 14 तारीख तक 654 अभियुक्तों की गिरफ्तारी और 11415 लीटर शराब की बरामदगी की गयी. वहीं उत्पाद विभाग ने 200 अभियुक्तों की गिरफ्तारी तथा 3217.5 लीटर शराब की बरामदगी की है. आने वाले दिनों में भी छापेमारी अभियान जारी रहेगा.

लोगों को किया जा रहा जागरूक: इसके अलावा पुलिस और प्रशासन की संयुक्त टीम जागरूकता अभियान के माध्यम से लोगों को जागरूक कर रही है. जिला के सभी थाना क्षेत्रों में माईकिंग के साथ अन्य माध्यम से मधनिषेध के संबंध में आवश्यक जानकारी और सूचना का प्रचार किया जा रहा है. गौरतलब है कि मढ़ौरा थाना के भुआलपुर गाँव घटित घटना के उद्भेदन और अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए सोनपुर के अपर पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में एसआईटी गठित किया गया है. जिसमें 29 पुलिस पदाधिकारियों को शामिल हैं.

गौरतलब है कि बिहार में पूर्ण शराबबंदी (Liquor Ban in Bihar) है. बावजूद इसके राज्य में शराब माफिया काफी सक्रिय है. हाल के दिनों में जहरीली शराब पीने से सारण और वैशाली जिले में कई लोगों की मौत हो गयी थी. कुछ लोग गंभीर रूप से बीमार हो गए तो कुछ के आंख की रोशनी चली गयी. जिसके बाद से सारण में जिला प्रशासन एक्शन मोड पर है.