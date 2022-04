समस्तीपुरः बिहार के समस्तीपुर में नगर थाना क्षेत्र का काशीपुर इलाका गोलियों की तरतराहट से गूंज उठा. यहां दो पक्षों में जमकर ईट-पत्थर भी चले. कुछ घंटो तक काशीपुर चौक रणक्षेत्र में तब्दील हो गया. एक पक्ष की ओर से लगभग एक दर्जन फायरिंग (firing between two groups in samastipur) भी की गयी. गोलीबारी की इस घटना में एक युवक घायल हो गया. वहीं, कई लोगों ने छिपकर अपनी जान बचाई. मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुटी है.

घायल की पहचान काशीपुर निवासी सूरज कुमार के रूप में की गई है. जिसको इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसका इलाज जारी है. जानकारी के अनुसार काशीपुर चौक हनुमान मंदिर के पास एक होटल के बाहर प्रचार गाड़ी हटाने को लेकर विवाद हो गया. जिसमें दो पक्षों में काफी बहस हो गई. उसके बाद वाहन चालक के बुलाने पर दर्जनों युवकों के झुंड ने आकर होटल संचालक से मारपीट की. साथ ही खाने पीने का सामान बाहर फेंक दिया और तोड़फोड़ भी की.



वहीं, आस पास के लोगों ने देखा तो हंगामा कर रहे लोगों को खदेड़ना शुरू कर दिया. इसमें दोनों पक्षों की तरफ से पत्थर को गोली चलने लगी. जिसमें कई लोग चोटिल हो गए. वहीं, एक सूरज कुमार नामक युवक को हाथ में गोली लगी. जिसे इलाज के लिए सदर अस्पताल लाया गया. युवक खतरे से बाहर बताया गया है. घटना की सूचना पर नगर थाने की पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घटनास्थल से कुछ खाली खोखा भी बरामद किया है. दिनदहाड़े हुई इस घटना के बाद इलाके के लोगों में दहशत है.



