समस्तीपुर: समस्तीपुर जिले के उजियारपुर प्रखंड के चंदौली निवासी युवक चंदन सहनी (Chandan Sahni of Ujiarpur Block Chandauli) पर सिवान की एक किन्नर ने उजियारपुर थाना में प्राथमिकी दर्ज करायी है. इसमें उसने युवक पर झांसा दे लाखों रुपये गायब करने का आरोप लगाया है. सिवान जिला के उपीसराय थाना अंतर्गत निजामपुर निवासी रोशनी किन्नर के आवेदन पर प्राथमिकी दर्ज (theft of jewelry and money in Samastipur) करने के बाद पुलिस मामले की जांच में जुट गयी है.

जबरन सर्जरी कराकर किन्नर बनाने का आरोप: आवदेन में किन्नर रोशनी ने कहा है कि उजियारपुर थाना के चंदौली निवासी बिंदु सहनी का पुत्र चंदन सहनी उसे झांसा दे 2 लाख 50 हजार नकद के अलावा 80 हजार रुपया का जेवर लेकर गायब हो गया है. आवेदन में उसने यह भी कहा है कि परिवार की गरीबी हालत के कारण वह नाचगान करके रुपये कमाकर अपने परिवार का भरण पोषण करती थी. उस समय उसने लिंग परिवर्तन नहीं कराया था. रोसड़ा में एक कार्यक्रम में चंदन से उसकी मुलाकात हुई. चंदन ने उससे दोस्ती करने के बाद शादी (Samastipur kinnar love story) करने का वादा कर सर्जरी करा उसका लिंग परिवर्तन करा दिया.

लाखों रुपये और जेवर लेकर फरार: उसके बाद किन्नर रोशनी और युवक चंदन दंपत्ति के रूप में साथ रहने लगा. विगत 1 जून को जब वह घर पर नहीं थी तब चंदन घर से नकद व जेवर लेकर भाग निकला. इसके बाद जब वे अन्य किन्नरों के साथ चंदन के घर पहुंची तो उसके परिजनों ने मारपीट कर सभी को भगा दिया. इस मामले में थाना अध्यक्ष अनिल कुमार ने बताया कि आवेदन के आधार पर चोरी एवं मारपीट की धाराओं में प्राथमिकी दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी गयी है. रोशनी ने बताया कि ऐसा नहीं कि चंदन पहली बार गायब हुआ था. इससे पहले भी करीब दो वर्ष पूर्व चंदन अचानक गायब हो गया था. बाद में पता चला कि उसने शादी कर ली है. चंदन ने कहा कि अब दोनों को साथ ही रखेंगे. इसी बीच विगत 1 जून को चंदन घर से गायब हो गया. इस बार चंदन नकद और जेवर भी लेकर चंदौली चला आया.

"चंदन सहनी से दोस्ती है प्यार मोहब्बत था शादी किए. शादी का नौ दस साल हो गया है. हम प्रोग्राम में नाचने आए थे लड़का वहां पढ़ता था. हमको वो भगाकर ले आया. सिवान में आर्केस्ट्रा में रखा दिया. फिर लड़का बोला हम कमाएंगे खिलाएंगे तुम बैठ कर खाओ. तुमको जो हम कहेंगे तुम करना. हम बोले ठीक है तुम हमको मानता है हम तुमको मानेंगे. वो कमाकर हमको पैसा भेजता था."- रोशनी, पीड़ित किन्नर

