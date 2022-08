समस्तीपुरः बिहार में सुखाड़ के बीच भीषण बाढ़ की आहट (Flood In Bihar) दिख रही है. राज्य की प्रमुख नदियों में से एक गंगा के जलस्तर में लगातार बढ़ोतरी (Water Leval Rising Of Ganga River) हो रही है. समस्तीपुर जिले में गंगा नदी खतरे के निशान से 58 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है. इसकी जानकारी बाढ़ नियंत्रण प्रमंडल दलसिंहसराय के सरारी स्थित कैम्प कार्यालय से मिली है. गंगा के जल स्तर में बढ़ोतरी के कारण समस्तीपुर में बाढ़ (Flood in Samastipur) की स्थिति दियारा इलाके में हो गई है.

"गंगा नदी के जल स्तर में बढ़ोतरी हुई है. गंगा के जलस्तर में हो रही वृद्धि को देखते हुए रसलपुर से लेकर सरारी तक गंगा नदी पर बने तटबंधों की निगरानी की जा रही. उम्मीद की जा रही है कि आने वाले दिनों में गंगा नदी के जलस्तर में गिरावट आयेगी."- अभियंता, बाढ़ नियंत्रण प्रमंडल दलसिंहसराय

बाढ़ नियंत्रण विभाग के अभियंता कर रहे हैं कैंपः बता दें कि गंगा के जल स्तर में बढ़ोतरी के कारण गंगा पर बने ज्यादातर बांधों पर दबाव बना हुआ है. बाढ़ नियंत्रण प्रमंडल दलसिंहसराय के वरीय अधिकारी फील्ड में कैम्प कर रहे हैं. जिले के मोहनपुर प्रखंड के पंचायतों पर बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है. वहीं जिले से गुजरने वाली गंडक, बागमती समेत अन्य नदियां पूरी तरह से शांत है.

