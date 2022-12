समस्तीपुर: बिहार के समस्तीपुर जिले में विजिलेंस टीम ने कार्रवाई करते हुए एक दारोगा को 10 हजार रुपये घूस लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया है. टीम दारोगा को पटना ले गई है. इस घटना से पुलिस महकमे में हड़कंप मचा हुआ है. जानकारी के अनुसार मंगलवार को ताजपुर थाने में पदस्थापित दारोगा विजय शंकर शाह को विजिलेंस टीम ने दस हजार रुपये रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया. घटना को लेकर जिला पुलिस कप्तान हृदय कांत ने जानकारी देते हुए बताया कि उन्हें इस संबंध में जानकारी मिली है. (Action of vigilance team in Samastipur) (vigilance team arrested daroga in Samastipur ) (Inspector of Tajpur police station arrested)

घूसखोर दारोगा गिरफ्तार: दरअसल निगरानी अन्वेषण ब्यूरो के द्वारा बिहार में कई रिश्वतखोरों के ऊपर कार्रवाई की जा चुकी है. उसी कड़ी में मंगलवार को अवर निरीक्षक विजय शंकर शाह पर भी शिकंजा कसा गया. दारोगा विजय शंकर शाह ने अमरेंद्र कुमार नामक व्यक्ति से दस हजार रुपये घूस की मांग की थी. जिसके बाद अन्वेषण ब्यूरो के द्वारा कार्रवाई करते हुए उन्हें पैसे लेते रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया गया.

क्या है पूरा मामला?: शिकायतकर्ता ने बताया कि समस्तीपुर थाने में कांड संख्या 204/22 दर्ज है. आगे की कार्रवाई करने के लिए अवर निरीक्षक विजय शंकर शाह के द्वारा रुपयों की मांग की गई थी. जिसके बाद परिवादी अमरेंद्र कुमार ने इसकी शिकायत अन्वेषण ब्यूरो को की थी, जिसके बाद अन्वेषण ब्यूरो मुख्यालय की टीम ने दारोगा को दस हजार रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया.

"समस्तीपुर थाने में एक कांड दर्ज था. आगे कार्रवाई को बढ़ाने के लिए दारोगा ने 10 हजार रुपये रिश्वत मांगी थी. मैंने इसकी शिकायत विजिलेंस से की थी."- अमरेंद्र कुमार,परिवादी

कर सकते हैं इन नंबरों पर शिकायत: बता दें कि अगर आपसे रिश्वत मांगा जाता है तो आप भी अन्वेषण ब्यूरो के टोल फ्री नंबर 0 612 22150 33 , 2215032, 2215030, 2215036 एवं मोबाइल नंबर 77 6595 3261 पर संपर्क कर सकते हैं.