समस्तीपुर: बिहार के समस्तीपुर में छात्रों से मजदूरी करवाने के मामले में दो हेड मास्टर (Two HMs suspended in samastipur) को जिला शिक्षा पदाधिकारी मदन राय ने निलंबित कर दिया है. दरअसल दो दिन पहले जिले में आयोजित हुई चहक कार्यक्रम (Chehak Program in Samastipur) के दौरान बीआरसी मोहिउद्दीननगर से छोटे छोटे बच्चों के सर पर किताब ढुलवाने का मामला तूल पकड़ा था. जिसके बाद हनुमान नगर मिडिल स्कूल (Hanuman Nagar Middle School) की हेड मास्टर सुचित्रा रेखा राय और नारायणपुर मिडिल स्कूल (Narayanpur Middle School) के हेड मास्टर सुरेश पासवान को तत्काल प्रभाव से संस्पेंड कर दिया गया है.

वीडियो वायरल होने पर हुई कार्रवाई: जानकारी के अनुसार बीआरसी से करीब एक किलोमीटर तक हनुमान नगर और नारायणपुर मिडिल स्कूल तक शिक्षकों ने बच्चों से किताब ढुलवाया. जब सम्बन्धित वीडियो वायरल हुआ तो विभाग ने इसे गंभीरता से लेते हुए सम्बंधित दोनों स्कूल के एचएम को निलंबित कर जवाब तलब किया है.

विभागीय जानकारी के अनुसार जिला शिक्षा पदाधिकारी (District Education Officer) ने सम्बन्धित बीईओ से दो दिनों के अंदर स्पष्टीकरण मांगा है. सवाल आखिर इन भारी पुस्तकों को गाड़ी से ले जाने के बजाए स्कूल प्रशासन द्वारा किताब लाने में बच्चों का उपयोग किया गया, जो नियम के विरुद्ध है.

