समस्तीपुर: बिहार के समस्तीपुर जिले में हथियार बंद अपराधियों ने लूट बड़ी वारदात (Robbery in Samastipur) को अंजाम दिया है. अपराधी एक व्यवसाई की दुकान से 10 लाख रुपये लूट (ten lakh looted from businessman in Samastipur) कर फरार हो गए. वहीं विरोध करने पर एक कर्मी के पैर में गोली मारकर जख्मी कर दिया. आसपास के लोगों ने घायल कर्मी को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया. घटना की सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस छानबीन में जुट गई है.

जानकारी के अनुसार बाजार समिति स्थित गल्ला व्यवसाई मुकेश केडिया के छोटे भाई दुकान के काउंटर पर बैठे हुए थे. उसी दौरान पिस्टल लहराते हुए तीन अपराधी पहुंचे और काउंटर एवं बैग में रखे 10 लाख रुपए लूट लिये. इस लूटपाट का विरोध करने पर अपराधियों ने दुकान के कर्मचारी के पैर में गोली मार दी. गोली की आवाज सुनते ही आसपास के अन्य व्यवसाई उस ओर दौर पड़े. अपराधी अपने आपको घिरता देख हवाई फायरिंग करते हुए मौके से भाग निकले.

घायल कर्मी सुरेंद्र पासवान का सदर अस्पताल में इलाज चल रहा है. सुरेंद्र पासवान ने बताया कि वे लोग काउंटर पर थे. वहीं, दूसरे कर्मी सुमित कुमार ने बताया कि साल भर पहले इसी तरह की घटना घटी थी. आज एक बार फिर लूटपाट की घटना को अंजाम दिया गया. तीन राउंड फायरिंग भी की गई. इस वारदात की जानकारी मिलते ही पूरे इलाके में सनसनी फैल गई. मौके पर समस्तीपुर पुलिस अधीक्षक हृदय कांत, सदर डीएसपी सहित बड़ी संख्या में पुलिस बल पहुंचा और मामले की जांच में जुटे.

पुलिस अधीक्षक हृदय कांत ने बताया कि अपराधी दरभंगा की तरफ भागे हैं. इलाके की सीमा को सील कर अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी शुरू कर दी गई है. पुलिस द्वारा वैज्ञानिक एवं तकनीकी अनुसंधान का भी सहारा लिया जा रहा है, साथ ही सीसीटीवी फुटेज को भी खंगालने में जुटी हुई है.

