समस्तीपुर: पंजाब के लुधियाना जिले में बुधवार तड़के एक झुग्गी में आग लगने से 7 लोग जिंदा जल गए (Seven People of Samastipur Burnt Alive in Ludhiana Punjab). घटना समराला चौक के नजदीक टिब्बा रोड स्थित मक्कड़ कॉलोनी (Makkar Colony at Tibba Road) की है. मृतक परिवार बिहार के समस्तीपुर का रहने वाला था. पूरे परिवार के साथ-साथ समस्तीपुर में कोहराम मचा है. सभी एक ही परिवार के थे. वे लोग समस्तीपुर के शिवाजी नगर प्रखंड अंतर्गत बंधार पंचायत के बाघोपुर वार्ड 9 के रहने वाले थे.

शादी में गांव आनेवाला था पूरा परिवारः जानकारी के अनुसार मृतक अपने परिवार के साथ शादी में गांव आने की तैयारी कर रहा था. लोगों का कहना है कि 29 अप्रैल को बड़े बेटे राजेश की शादी थी. उससे पहले ही झुग्गी में आग लगने की वजह से सभी परिवार के सदस्य जिंदा जल गए. जिसमें सभी लोगों की मौत हो गई. एक ही परिवार के 7 लोगों की मौत होने के बाद पूरे गांव में कोहराम मच गया है. मृतकाें में पति-पत्नी समेत उनके 5 बच्चे शामिल हैं. मृतकों की पहचान सुरेश सहनी (55), उसकी पत्नी अरुणा देवी (52), बेटी राखी (15), मनीषा (10), गीता (8), चंदा (5) और 2 वर्षीय बेटे सन्नी के रूप में हुई है. परिवार का बड़ा बेटा राजेश बच गया. वह अपने दोस्त के घर सोने के लिए गया हुआ था. घटना की सूचना मिलते ही मृतक के घर पर भीड़ जुट गई. लोगों ने बताया कि वे लोग लुधियाना में रहकर कबाड़ी का कारोबार कर अपने परिवार का भरण पोषण कर रहे थे. घटना की सूचना के बाद से गांव में मातमी सन्नाटा पसरा है.

झुग्गी में अचानक लग गयी आग: बताया गया कि घर के पास कूड़े के ढेर था. उसके साथ ही झुग्गी थी. जिसमें अचानक आग लग गई. चीख-पुकार सुनकर लोग वहां पहुंचे. सूचना पाकर फायर ब्रिगेड की गाड़ियां भी मौके पर पहुंचीं. कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया, लेकिन आग इतनी विकराल थी कि परिवार का कोई सदस्य बाहर नहीं निकल पाया. परिवार के किसी भी सदस्या को नहीं बचाया जा सका. जानकारी मिलते ही पुलिस, अस्पताल की टीम मौके पर पहुंची. डीसी सुरभि मालिक व पुलिस कमिश्नर कौस्तब शर्मा भी मौके पर पहुंचे. फोरेंसिक की टीम भी मौके पर पहुंची. शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया गया. इस घटना की जानकारी मिलते ही राजेश मौके पर पहुंचा. उसने बताया कि पिता सुरेश कुमार कबाड़ी का काम करते थे. आग कैसे लगी. इस बारे में अभी कोई जानकारी नहीं मिल पायी है.

सभी पहलू से मामले की छानबीन: पूर्वी लुधियाना के सहायक पुलिस आयुक्त सुरिंदर सिंह ने बताया कि हादसे की सूचना मिलते ही सिविल अस्पताल से डाक्टरों की टीम मौके पर पहुंची. डीसी सुरभि मलिक व पुलिस कमिश्नर कौस्तभ शर्मा भी घटनास्थल पर पहुंचे. पुलिस ने झोपड़ी से सभी शवों को बाहर निकलवाया और पोस्टमार्टम के लिए सिविल अस्पताल पहुंचाया. झोपड़ी में आग कैसे लगी, यह पता नहीं चल सका है. पुलिस मामले की जांच कर रही है. फॉरेंसिक टीम ने घटनास्थल से नमूने एकत्रित कर जांच के लिए लैब भेज दिया है. हालांकि यह भी आशंका जतायी जा रही है कि किसी ने झुग्गी में उस वक्त आग लगा दी, जब पूरा परिवार सो रहा था. पुलिस हर पहलू से मामले की छानबीन कर रही है.

