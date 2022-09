समस्तीपुर: बिहार के समस्तीपुर (Crime In Samastipur) जिले की पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है. पुलिस ने अपराध को अंजाम देने जा रहे बदमाश को गिरफ्तार किया है. गिरफ्त में आये आरोपी के पास से देशी कट्टा और 18 जिंदा कारतूस भी बरामद ( pistol and 18 kartus recovered in samastipur) किया गया है. फिलहाल पुलिस गिरफ्त में आए बदमाश के बारे में जानकारी जुटा रही है. दोनो बदमाश अपने बाइक पर सवार होकर दस नंबर रेलवे गुमटी की ओर जा रहे थे. रात्रि गश्ती में तल्लीन पुलिस को देख दूसरी ओर बाइक लेकर भागने लगे तभी पुलिस ने धर दबोचा.

गश्ती के दौरान आरोपी गिरफ्तार: दरअसल, पूरा मामला जिले के बाजिदपुर बढ़मोत्तर गांव के फाटक चौक का है. जहां, पुलिस ने शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया है. बताया जाता है कि पुलिस की टीम रोज की तरह अपने गश्ती पर थी. इसी दौरान बाइक सवार एक युवक अचानक पुलिस टीम को देखकर भागने लगा. पुलिस के जवानों ने जब उसका पीछा किया तो उसने गाड़ी की स्पीड और बढ़ा दी. तभी बाजिदपुर बढ़मोत्तर गांव के फाटक चौक के पास पुलिस ने शंका के आधार पीछा कर गिरफ्तार कर लिया है.

तलाशी के दौरान एक देशी कट्टा और 18 जिंदा कारतूस बरामद: जानकारी के अनुसार बाइक में लटके एक झोले में तलाशी के दौरान एक देसी कट्टा और 18 जिंदा कारतूस बरामद किया गया है. बाइक समेत दोनों बदमाशों को गिरफ्तार कर पुलिस थाना ले गई. गिरफ्तार दोनों बदमाश की पहचान सीमावर्ती बेगूसराय जिला के बछवाड़ा थाना अंतर्गत चमथा नंबर वार्ड पांच के शंकर राय के पुत्र अशोक राय और जोखन राय के पुत्र धन्नू राय के रुप में हुई है. रात्रि गश्ती दल में एएसआई रविन्द्र कुमार भारती समेत पुलिस जवान शामिल थे.

"गिरफ्तार बदमाशों के पास से एक लोडेड कट्टा व कारतूस को पुलिस ने बरामद की है। संबंधित थाने से गिरफ्तार बदमाशों के आपराधिक घटनाओं का इतिहास खंगाला जा रहा है। दोनों बदमाशों को न्यायिक हिरासत में भेजा गया है." - दिनेश कुमार पांडेय, डीएसपी

