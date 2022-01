समस्तीपुर: आरआरबी-एनटीपीसी के रिजल्ट में धांधली के आरोपों (Protest in Bihar Against RRB NTPC Result) को लेकर छात्रों का आंदोलन लगातार जारी है. रिजल्ट में हुई गड़बड़ी को लेकर छात्रों ने आज समस्तीपुर में रेल (Students stopped train in Dalsinghsarai) रोक दिया. साथ ही जमकर हंगामा भी किया. समस्तीपुर बरौनी रेल खंड के बीच दलसिंह सराय स्टेशन पर छात्र रेल चक्का जाम कर प्रदर्शन कर रहे थे.

रेल चक्का जाम की सूचना पर प्रशासन के आलाल अधिकारी मौके पर पहुंचे और छात्रों को समझाने-बुझाने में जुट गये. इस रेल चक्का जाम के कारण वैशाली सुपरफास्ट एक्सप्रेस, टाटा छपरा एक्सप्रेस, बरौनी ग्वालियर एक्सप्रेस सहित कई ट्रेनें अलग-अलग स्टेशनों पर खड़ी हैं. प्रदर्शन कर रहे छात्र ग्रुप डी के सिलेबस में बदलाव कर सीबीटी 1 और सीबीटी 2 लेने के आदेश को वापस लेने की मांग कर रहे थे. काफी मशक्कत के बाद रेल प्रशासन और दलसिंह सराय डीएसपी ने समझा-बुझाकर छात्रों को शांत कराया और रेलवे ट्रैक से जाम को समाप्त कराया गया.

गया में छात्रों द्वारा किए जा रहे उग्र प्रदर्शन (Students protest in Gaya) और हंगामे का दौर खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है. गया रेलवे स्टेशन पर बुधवार देर शाम उग्र छात्रों ने दोबारा तांडव मचाया. छात्रों ने गया रेलवे स्टेशन के एक नंबर रेलवे गुमटी के समीप खड़ी एक ट्रेन की एक एक बोगी में आग लगा दी. देखते ही देखते ट्रेन की 2 अन्य बोगियां भी आग की चपेट आ गई. कुल 3 बोगियों में आग धधक उठी. सूचना मिलने के बाद फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग को बुझाने का प्रयास किया.

वहीं भोजपुर जिला मुख्यालय आरा में भी छात्रों का प्रदर्शन (Students Protest in Ara) देखने को मिला. छात्रों ने न केवल घंटों तक आरा रेलवे स्टेशन को अपने कब्जे में रखा, बल्कि ट्रेन की लास्ट बोगी को आग के हवाले भी कर दिया. बोगी के भीतर के सभी सामान जलकर राख हो गए. आरा स्टेशन पर छात्रों का प्रदर्शन इतना उग्र हो गया कि, उन्होंने आरा-सासाराम ट्रैक पर आ रही सासाराम-आरा डाउन फास्ट पैसेंजर ट्रेन में जमकर पत्थरबाजी की और ट्रेन की लास्ट बोगी में आग लगा दी.

