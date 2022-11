समस्तीपुरः सड़क हादसों में बिहार में हर साल हजारों लोगों की मौत (Road Accident In Bihar) हो जा रही है. इन मौतों में बड़ी संख्या बाइक सवारों की है. इन हादसों में मौतों की मुख्य वजह वाहन चालकों की ओर से यातायात नियमों का पालन नहीं करना है. इसी को ध्यान में रखकर समस्तीपुर में सड़क सुरक्षा अभियान (Road Safety Campaign In Samastipur) के तहत विशेष अभियान चलाया गया. अभियान के दौरान छात्र संजीव ने यमराज के पोशाक पहनकर सड़क पर आम लोगों को यातायात नियमों का पालन कर अपने जीवन और परिवार के सुरक्षित जीवन का संदेश (Prevent Road Accident) दिया.

"सड़क पर लापरवाही के कारण रोजाना मौतें होती है. इनमें ज्यादातर हादसे आम लोगों की लापरवाही और यातायात के नियमों का पालन नहीं करने के कारण होता है. आम लोग मौत से डरते हैं, लेकिन सड़क पर नियमों का पालन नहीं करते हैं. चुकि यमराज को मौत का प्रतीक माना जाता है. इसलिए प्रजापति ब्रम्हाकुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय से जुड़े हमारे सहयोगी ने यमराज के रूप में लोगों को हेलमेट का उपयोग करने और यातायात नियमों के पालन के लिए स्थानीय पुलिस के सहयोग से जागरूक किया गया."-बहन पूजा, प्रजापति ब्रह्मकुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय

यमराज बनकर लोगों को किया जागरूकः दरअसल, रविवार की रात समस्तीपुर के सड़कों पर बाइक सवार के सामने अचानक यमराज आ गये. खासतौर पर ट्रिपल सवारी व बिना हेलमेट वाले बाइक चालकों को इन्होंने अचानक रोका. सड़कों पर यमराज की वेशभूषा को देख राहगीर भी आसपास रूक गये और यमराज की बातों को सुनने लगे. इस दौरान प्रजापति ब्रह्मकुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय से भाई संजीव यमराज ने रूप में अपने साथियों के साथ अनोखे तरीके से लोगों को जागरूक करते दिखे. इस दौरान खासकर यमराज के गेटअप में बिना हेलमेट और ट्रिपल लोड चल रहे बाइक सवारों को समझाया गया. इस दौरान बताया गया कि आपकी यह लापरवाही यमराज को आपके करीब ला सकता है.

