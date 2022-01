समस्तीपुरः बिहार में कोरोना की बढ़ती (Third Wave Of Corona In Bihar) रफ्तार को देखते हुए इस इस बार जिला प्रशासन ने कई अहम फैसले लिए हैं. कोरोना के कारण गणतंत्र दिवस (Republic Day will celebrat without cultural program in Samastipur) और जननायक कर्पूरी ठाकुर की जयंती काफी सादगी से मनाई जाएगी. 26 जनवरी को आयोजित राजकीय समारोह में आम लोगों के साथ-साथ स्वंत्रता सेनानी और वीवीआईपी की एंट्री पर भी रोक होगी.





समस्तीपुर जिला प्रशासन कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए इन दोनों कार्यक्रम को लेकर बदलाव करने में जुटा है. डीएम योगेंद्र सिंह ने सभी वरीय अधिकारियों के साथ बैठक के बाद यह फैसला लिया है कि इस वर्ष गणतंत्र दिवस के मौके पर आमजन, स्वंत्रता सेनानी, विशिष्ट अथिति, स्कूली बच्चे, बुजुर्ग आदि आमंत्रित नहीं होंगे. यही नहीं झंडोत्तोलन स्थल पटेल मैदान में किसी भी प्रकार का सांस्कृतिक कार्यक्रम और खेलकूद प्रतियोगिता नहीं किया जायेगा.

वहीं, जननायक के गांव में 24 जनवरी को होने वाला जयंती कार्यक्रम भी पूरी तरह कोविड-19 प्रोटोकॉल को ध्यान में रखकर मनाया जायेगा. इस राजकीय समारोह में जहां किसी भी प्रकार का सांस्कृतिक कार्यक्रम नहीं होगा, वहीं आने वाले सभी विशिष्ट अथितियों को कोविड प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन करना होगा.





गौरतलब है कि 24 जनवरी को जननायक कर्पूरी ठाकुर के गांव में आयोजित राजकीय समारोह में सीएम समेत, सत्तापक्ष और विपक्ष के कई बड़े दिगज्ज शामिल होते रहे हैं. लेकिन इस वर्ष कोरोना के कारण कई तरह के बदलाव होने संभव हैं.

बता दें कि बिहार में कोरोना संक्रमण की रफ्तार तेजी से बढ़ती ही जा रही है. रोज मिलने वाले आंकड़े डरा रहे हैं. स्वास्थ्य विभाग के द्वारा मिली जानकारी के मुताबिक पिछले 24 घंटे में प्रदेश में कोरोना के 6393 नए मामले मिले हैं. इन मामलों के साथ ही बिहार में कुल सक्रिय मरीजों की संख्या बढ़कर 31,374 हो गई है. जिसे देखते हुए बिहार सरकार ने सभी जिला प्रशासन को अपने-अपने क्षेत्र में स्थिति को देखते हुए पाबंदी लगाने की छूट दी है.

