समस्तीपुर: उत्तर बिहार में अभी ठंड का कहर जारी रहेगा. कहीं-कहीं कोल्ड डे की भी स्थिति बन सकती है. पिछले दो दिनों से हाड़ कंपाने वाली कनकनी से लोग हलकान हैं. वहीं अगले तीन दिनों तक इससे राहत की कोई गुंजाइश भी नहीं है. साथ ही बारिश (Rain Alert in Bihar) की भी संभावना है. दरअसल कृषि मौसम विज्ञान केंद्र पूसा (Pusa forecast for increasing cold in Bihar) के पिछले कुछ दिनों के जारी अधिकतम व न्यूनतम तापमान के आंकड़ें से पिछले कई वर्षों का रिकॉर्ड टूटता दिख रहा है.

बीते सोमवार को जिले का अधिकतम तापमान 13.4 डिग्री था , जोकि सामान्य से 8.8 डिग्री सेल्सियस कम है. वहीं उस दिन यहां न्यूनतम तापमान भी 6.9 डिग्री रहा था. मंगलवार को भी यहां का अधिकतम तापमान 13.5 डिग्री रिकॉर्ड हुआ , जो सामान्य से 8.9 नीचे है. वहीं अगर बुधवार सुबह 10 बजे तक के आंकड़ों को देखें तो, अधिकतम तापमान सामान्य से काफी नीचे है. वहीं बुधवार को न्यूनतम तापमान 9.0 डिग्री सेल्सियस है.

मौसम वैज्ञानिक डॉ ए सत्तार के अनुसार, अगले तीन दिनों तक मौसम जहां शुष्क बना रहेगा, वहीं कनकनी व शीतलहर से राहत की उम्मीद नहीं है. वहीं एक दो दिनों में पुरबा हवा चलने से 21-22 जनवरी को वर्षा की संभावना है. उत्तर बिहार में अभी ठंड का कहर जारी रहेगा. कहीं-कहीं कोल्ड डे की भी स्थिति बन सकती है. उत्तर एवं पश्चिमी बिहार में ज्यादा ठंड होने की संभावना है. मौसम विज्ञानिक डा. ए सत्तार के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ की पूर्ण सक्रियता व ध्रुवीय क्षेत्र से ठंडी हवा के बहाव के कारण उत्तर बिहार में कड़ाके की ठंड हो रही है. न्यूनतम तापमान में और भी गिरावट होगी.

