समस्तीपुर: बिहार के समस्तीपुर जिले के विद्यापति धाम में 3 दिवसीय दसवां विद्यापति राजकीय महोत्सव (Vidyapati Mahotsav In Samastipur) छह से आठ नवंबर तक चलेगा. रविवार शाम साढ़े चार बजे महोत्सव का औपचारिक उद्धाटन किया जायेगा. मौके पर केंद्रीय राज्य मंत्री नित्यानंद राय (Union Minister of State Nityanand Rai), बिहार सरकार के कई मंत्री, सांसद और विधायक मौजूद रहेंगे. आयोजन को लेकर जिला प्रशासन की ओर से तैयारियों को अंतिम रूप (Preparation Of Vidyapati Mahotsav) दिया जा रहा है.

"छह से आठ तक होने वाले दसवां विद्यापति राजकीय महोत्सव की तैयारी पूरी कर ली गई है. इस दौरान तीन दिनों तक अलग-अलग सांस्कृतिक कार्यक्रम और विभिन्न प्रकार के प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जायेगा. आयोजन में हिस्सा लेने के लिए जिले से जुड़े जनप्रतिनिधियों और सहित विभिन्न क्षेत्र की प्रमुख हस्तियों को आमंत्रित किया गया है."- जिला प्रशासन

आयोजन की तैयारी पूरीः बता दें कि महाकवि विद्यापति की निर्वाणस्थली विद्यापतिधाम में आयोजित होने वाले आयोजन को अंतिम रूप दिया जा चुका है. आयोजन को लेकर तमाम तैयारी पूरी की जा चुकी है. आयोजक कला, संस्कृति एंव युवा विभाग और जिला प्रशासन की ओर से संयुक्त रूप से किया जा रहा है. कार्य्रकम स्थल पर सुरक्षा की दृष्टि से दंडाधिकारी और पुलिस पदाधिकारियों की तैनाती की जायेगी.

