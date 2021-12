समस्तीपुर: बिहार के समस्तीपुर में ट्रक और ऑटो में टक्कर (Truck and Auto Collide in Samastipur) हो गयी. इस हादसे में एक अज्ञात युवक की मौत हो गयी. जबकि 4 लोग गंभीर रूप से घायल (One Killed and 4 Injured in Samastipur) हो गये. इसके बाद आनन-फानन में स्थानीय लोगों की मदद से सभी घायलों को इलाज के लिए सदर अस्पताल ले जाया गया.

वहीं, सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने अज्ञात युवक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और ट्रक को कब्जे में ले लिया. घटना मुफस्सिल थाना क्षेत्र के मोरदिवा मोड़ की है.

ये भी पढ़ें- पटना में दो कारों की टक्कर की चपेट में आया स्कूटी सवार,सेल टैक्स अधिकारी की मौत

जानकारी के अनुसार, नगर थाना क्षेत्र के मगरदही घाट बांध से ऑटो से आधा दर्जन सवारी अंगार की ओर जा रहे थे. मोरदिवा मोड़ के पास विपरीत दिशा से आ रहे ट्रक ने ऑटो में जोरदार टक्कर मार दिया. टक्कर की आवाज सुनकर आसपास के लोग घटनास्थल पर पहुंचे और सभी घायलों को एंबुलेंस से इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया. वहीं मौके पर एक अज्ञात युवक की मौत हो गई. काफी कोशिश के बाद भी उसकी पहचान नहीं हो पायी. दुर्घटना के बाद चालक मौके से फरार हो गया.

देखें वीडियो

वहीं, घायलों की नाजुक स्थिति को देखते हुए डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद डीएमसीएच रेफर कर दिया. घायलों में खानपुर थाना क्षेत्र के भोरे जयराम गांव की रहने वाली 40 वर्षीय शोभा देवी, विभूतिपुर थाना क्षेत्र के भरपुरा गांव के रहने वाले 50 वर्षीय चंद्रकांत चौधरी और मोहनपुर इलाके के रहने वाले शिक्षक मनीष दीक्षित शामिल हैं.

ये भी पढ़ें- पटना में कार का टायर फटने से पलटी कार, 3 की मौके पर ही मौत

ऐसी ही विश्वसनीय खबरों को देखने के लिए डाउनलोड करें ETV BHARAT APP