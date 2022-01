समस्तीपुर: राजधानी पटना समेत पूरे प्रदेश में धूमधाम से लोगों ने नये साल का स्वागत (New Year celebrated in Samastipur) किया. कोरोना के नये वैरियंट ओमीक्रोन के खतरे के देखते हुए पार्क और पिकनिक स्पॉट को सरकार ने बंद रखने का निर्देश दिया है. जिसके चलते समस्तीपुर में सभी पार्क और पिकनिक को बंद (Parks and Picnic Spots Closed in Samastipur) रहे. जिससे घूमने निकले छात्र और छात्राएं मायूस नजर आये.

ये भी पढ़ें- नए साल पर जश्न के बीच पटना में अपराधियों ने युवक को दौड़ाकर पेट में मारी गोली

बता दें कि जिले में नए साल का स्वागत कंपकपाती सर्दी के साथ शुरू हुआ. सुबह से लेकर शाम तक मौसम का मिजाज एक जैसा ही रहा. कोरोना को लेकर जारी सख्ती के बीच जिले के लोगों ने नववर्ष का स्वागत किया. साल के पहले दिन मंदिरों में खूब भीड़ दिखी सभी प्रमुख मंदिरों में लोग दिनभर पूजा पाठ करते नजर आये.

देखें वीडियो

वहीं, बच्चे सड़कों पर नये साल का स्वागत किये. कोरोना गाइडलाइंस को लेकर बंद प्रमुख पार्क व पिकनिक स्पॉट के कारण इक्के-दुक्के जगह पर खुले छोटे पार्को में ही बच्चों का हुजूम दिखा. अचानक बढ़ी सर्दी व बंद पार्क ने बच्चों को काफी मायूस किया.

गौरतलब है कि सर्दी के इस मौसम में साल के पहले दिन धुंध और सर्द हवा से लोग हलकान रहे. वहीं कोरोना को लेकर पार्क व अन्य पिकनिक स्पॉट पर जारी सख्ती ने बच्चों की खुशियों पर ग्रहण लगा दिया.

ये भी पढ़ें- नया साल मुंगेर के लोगों के लिए खास, 16 जनवरी को एक साथ मिलेगी ये दो-दो सौगात

ऐसी ही विश्वसनीय खबरों को देखने के लिए डाउनलोड करें ETV BHARAT APP