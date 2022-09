समस्तीपुर: समस्तीपुर के सरायरंजन के नारघोघी में बन रहे श्रीराम जानकी मेडिकल कॉलेज का निर्माण कार्य (Construction work of Shri Ram Janki Medical College) पूरी तरह ठप हो गया है. बताया जा रहा है कि मजदूरों के हड़ताल में जाने की वजह से निर्माण कार्य में बाधा आई है. गौरतलब है की मेडिकल कॉलेज के निर्माण का डेडलाइन मार्च 2023 रखा गया है.

बकाए की वजह से मजदूरों ने रोका काम: निर्माण कार्य में बाधा की वजह मजदूरों का पुराना बकाया न मिल पाना बताया जा रहा है. प्राप्त जानकारी के मुताबिक बीते तीन महीनों से यहां कार्यरत मजदूरों को पैसे नहीं दिए गए हैं. जिसकी वजह से मजदूर काम पर नहीं आ रहे हैं. मजदूरों की मांग है कि जब तक बकाए मजदूरी का भुगतान नहीं किया जाएगा (arrears of wages will not be paid) निर्माण कार्य पूरी तरह से ठप रहेगा.

निर्माण कार्य में लगी एजेंसी चुप: मजदूरों के द्वारा बकाए को लेकर किए जा रहे जा रहे हड़ताल को लेकर मेडिकल कॉलेज निर्माण में लगी एजेंसी की तरफ से कोई बयान नही आया है. गौरतलब है कि श्री रामजानकी मेडिकल कॉलेज का निर्माण कार्य अब अंतिम फेज में है. मेडिकल कॉलेज के निर्माण की अंतिम डेडलाइन मार्च 2023 तय की गई है. मजदूरों के इस हड़ताल की वजह से इसका डेडलाइन प्रभावित हो सकता है.



