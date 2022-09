समस्तीपुर: बिहार के समस्तीपुर में सड़क हादसे में युवक की मौत (Man Died In Road Accident At Samastipur) हो गई. जिले के उजियारपुर थाना क्षेत्र (Ujiarpur Police Station Area) में एनएच 28 पर युवक को एक मोटरसाइकिल ने ठोकर मार दिया जिससे युवक बुरी तरह घायल हो गया. स्थानीय लोगों ने आनन-फानन में इलाज के लिए नजदीकी अस्पताल पहुंचाया जहां से डॉक्टरों ने पटना के लिए रेफर कर दिया जिसके बाद पटना ले जाने के क्रम में युवक की मौत हो गयी. सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने युवक के शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया है और मामले की छानबीन में जुटी है.

बाइक के टक्कर से युवक की मौत: दरअसल, यह सड़क हादसा जिले के भगवानपुर कमला पंचायत का है. जहां सैदपुर जाहिद गांव निवासी अरविंद सहनी को एनएच 28 (Accident On NH 28 At Samastipur) के सातनपुर बाजार के पास अज्ञात बाइक ने ठोकर मार (Bike Hit Young Man In Samastipur) दिया. जिसके बाद युवक बुरी तरह घायल हो गया. घायल हुए अरविंद को इलाज के लिए नजदीकी अस्पताल पहुंचाया गया. जिसके बाद डॉक्टरों ने उसे गंभीर रुप से जख्मी देखते हुए पीएमसीएच पटना के लिए रेफर कर दिया. उसी समय पटना ले जाने के क्रम में बीच रास्ते में ही उसकी मौत हो गयी. स्थानीय लोगों ने बताया कि मृतक युवक के तीन भाई हैं जो हरियाणा रहकर कमाते हैं. उनलोगों को भी इस हादसे की सूचना दे दी गयी है, हालांकि वे लोग किसी वजह से यहां नही आ सकते हैं.

वृद्ध मां ने जवान बेटे को दी मुखाग्नि: मृत युवक की बुजुर्ग मां ने आस-पड़ोस के लोगों से अपने बेटे को मुखाग्नि देने की काफी मिन्नतें की, लेकिन कोई भी इस तरह के काम को करने के लिए तैयार नहीं हुआ. जिसके बाद वृद्ध मां ने खुद अपने बेटे के मौत के बाद मुखाग्नि दी. इसके बाद स्थानीय लोगों ने बताया कि "युवक अपनी मां को अकेले नहीं रहने देना चाहता था जिसके कारण कमाने के लिए परदेश नहीं गया. ताकि अपने मां के साथ रह सके. इसलिए यहां रहकर एक लाइन होटल में काम करता था".